Crónica 06-01-2017

Osvaldo Rojas se integró a Red Extraescolar

Tras su derrota en las últimas elecciones municipales, el ex concejal UDI Osvaldo Rojas, se integró esta semana a trabajar en la Red Extraescolar del Departamento Comunal de Educación de Linares.

Ex el concejal valoró la oportunidad que le ofreció el actual alcalde Mario Meza y también formuló agradecimientos a la cordial bienvenida que le brindaron los funcionarios de la Red Extraescolar.

“Este es un cargo de rango administrativo y espero hacerlo lo mejor posible, aportando mi experiencia, y ayudando a que se continúen fortaleciendo las actividades extraescolares en la comuna”.

“Para mí es muy importante responder a la confianza que depositó en mí el alcalde, lo que también me permite continuar con una fuente laboral para llevar el sustento a mi familia”, subrayó.