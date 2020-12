Opinión 15-12-2020

Osvaldo Valenzuela Berríos LUCES Y SOMBRAS DE UN MITO, TALCA, PARÍS Y LONDRES (1743-1928)





Osvaldo Valenzuela Berrios es abogado e investigador talquino, pero tal vez pudiese ser investigador y abogado. Ambas profesiones las ejerce con seriedad, vocación y talento. Y además es educador. Lo conozco hace años y he leído sus trabajos, serios y acuciosos, con el interés que despierta el acierto de lo logrado.

Es un recopilador del pasado. Ha realizado varios sitios en la WEB (este maravilloso mundo de la conexión universal) con imágenes de notabilísima importancia de Talca, del Cuerpo de Bomberos, del Liceo de Hombres, terremotos, todo un ayer perdido que se guarda en las imágenes sepias de viejas revistas inhallables.

Hace un tiempo nos llegó su último libro “Luces y Sombras de un Mitos, Talca Paris y Londres (1743-1928)”, obra con ribetes de sociología y de investigación documental. La obra se lee sin disimular bostezos. Valenzuela se adentra con voluntad y sin temores en el alma talquina, cerrada y a veces egoísta, según se dice.

Osvaldo Valenzuela tiene intuición de investigador. Su libro está documentado con racionalidad, aun cuando algunos autores repitan los errores que duermen en el fondo de los años. Pero no deja nada al azar. Su texto esta ricamente ilustrado, su estilo es sencillo y fácil, trata de llegar al lector y lo hace de la mejor manera.

He comentado con investigadores locales la apasionante vocación de este autor. El libro que hoy revisamos en un notebook ubicado junto a nuestro PC, es una joya de laboriosidad. Oportunamente le hicimos saber nuestro parecer y auguramos para él, muy joven aún, un papel de sucesor de estas tareas de bibliotecas y archivos que ya por la edad pueden estar determinadas a un suspenso necesario.

Sus sitios de fotografías en YouTube abren al mundo el tiempo de todos los tiempos de la difícil historia piducana. Desde Opazo Maturana (un autor descuidado y de escasa prolijidad) la investigación local tiene pocas plumas con buen tintero. Hemos dicho y repetido, incluso en sesiones de la Academia de la Historia, que a esta región le falta una historia general del Maule, como la hecha por Barros Arana sobre Chile en el siglo XIX, pero cada página, cada sitio, cada trabajo de Osvaldo Valenzuela pone un ladrillo en esta tarea que es de largo aliento.

Las “Luces y Sombras de un Mito…” que hoy analizamos, dan más luces que sombras sobre el enrevesado pasado talquino. Decimos esto por cuanto, los mitos que han crecido y fructificado en esta ciudad son endémicos: que el Liceo de Talca se fundó en 1827: falso, Que el Abate Molina fue catedrático de la Universidad de Bolonia, falso, Que dejó su fortuna para fundar el Liceo, falso…Y así suma y sigue.

El camino que ha recorrido Osvaldo Valenzuela, en la tranquilidad del hogar al que hemos visitado, con espíritu sereno, alternando los documentos del ayer con los códigos, estudioso, mesurado, creativo, no puede sino hacernos presentir que tiene una gran tarea y un mejor porvenir en esas difíciles lides. Se lo hemos dicho y este libro es prueba de ello. Buena decisión del Fondo del Libro y la Lectura que lo financió. Ello robustece su labor en bien de la recuperación del antaño de esta tierra.



Jaime González Colville

Academia Chilena de la Historia