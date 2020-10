Social 21-10-2020

OTEC Colmevet: Curso on line para todo público por una tenencia responsable de mascotas



¿Sabemos cómo relacionarnos con las mascotas? ¿Qué hacer ante una emergencia? ¿Conocemos los beneficios y los deberes que implica la relación con un animal? Se estima que en Chile hay un total de 3,6 millones de perros y 1,2 millones de gatos, de los cuales, entre el 5% y el 7% no tiene un dueño conocido (Fuente Subdere). En este contexto, el Colegio Médico Veterinario, a través de OTEC Colmevet, dará inicio el próximo 26 de octubre a su primer curso on line para todo público “Potenciando el vínculo y la tenencia responsable de animales de compañía”, iniciativa que busca entregar conocimientos y herramientas concretas a las personas sobre esta materia.

“Como OTEC del Colegio Médico Veterinario tenemos la convicción que los cambios culturales para una tenencia responsable de mascotas, no solo por el vínculo personal, sino también por su impacto en el medio ambiente y la salud pública, requieren capacitaciones con herramientas concretas sobre sus necesidades, lo que van más allá de darle techo, agua y comida”, sostuvo el Dr. Rodrigo Morales, médico veterinario y director del Curso.

El curso que tiene una duración de ocho semanas, está a cargo de destacados abogados y representantes del gremio veterinario. Será evaluado y al final del mismo se entregará un diploma que formaliza la participación y aprobación del mismo. Quienes aprueben podrán aplicar sus conocimientos en su relación diaria con sus mascotas, así como también aportar en iniciativas que involucren la protección animal y la tenencia responsable, desde un enfoque crítico y práctico.

Así, por ejemplo, los participantes podrán conocer qué es la Zooeyia y los beneficios del vínculo humano animal; enfermedades zoonóticas virales y bacterianas; primeros auxilios; cómo prevenir mordidas de perros y gatos; principios básicos de entrenamiento animal; paseos armónicos; cuidados de animales seniles; el rol e impacto de las mascotas en lugares con producción animal; Ley de Tenencia Responsable de Mascotas, para revertir el que solo uno de cada cuatro personas registre a su mascota, entre muchos otros temas. El curso tiene un valor de $18 mil y las inscripciones se realizan a través del sitio web www.otec.colmevet.cl.