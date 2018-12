Opinión 28-12-2018

Otra de las buenas noticias del 2018: Nuevo Ministerio de la Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación

Ya quedan pocos días para cerrar este 2018, año de cambios y nuevas oportunidades, que queremos cerrar con otra de las buenas noticias: la creación del Ministerio de la Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Como lo ha dicho el Presidente Sebastián Piñera, hay tecnologías que han mejorado la calidad de vida de todo el mundo, pero hay otras que generan incertidumbre como la robótica y la automatización, por la capacidad de destruir empleos. Pero todas las revoluciones tecnológicas generan cambios que en definitiva, a lo largo del tiempo, han mejorado la vida de las personas y han creado más y mejores empleos y oportunidades, Entonces, la interrogante que nos debemos hacer es de qué lado queremos estar: ¿esperamos que estos cambios nos pasen por encima o usaremos su fuerza para nuestro beneficio?, la respuesta es evidente, sin embargo, no solo debemos quererlo, sino que prepararnos. Hoy, como no estamos preparados, tenemos que hacerlo y recuperar el tiempo perdido.



Es el momento de ponernos al día en esta cuarta revolución - antes fueron la mecanización de los procesos, la electricidad y las tecnologías de la información - protagonizada por la inteligencia artificial, la automatización, la robótica, el Internet de las cosas, el cloud computing y el blockchain, entre otras. Y, con la creación del Ministerio de la Ciencia y Tecnología lo estamos haciendo. Como gobierno estamos poniendo el acento en prepararnos y enfrentar ese nuevo mundo lleno de desafíos y que, en muchos casos, se afrontarán aún con incertidumbre.



Para lo anterior, el Ministerio será el encargado de darle un sentido estratégico a las políticas científicas del país, las que hoy existen en fondos, programas y consejos que funcionan de forma separada; teniendo la misión de coordinar y orientar las acciones hacia objetivos comunes y definidos. Además, asesorará al Presidente de la República en el diseño, formulación, coordinación, implementación y evaluación de las políticas, planes y programas destinados a fomentar y fortalecer la ciencia, a tecnología y la innovación.



Cabe destacar que, la ciencia en Chile tiene los índices de calidad más altos de América Latina; sin embargo, somos un país que invierte sólo el 0,38% del PIB en ella, es decir, seis veces menos que el promedio de la OCDE. También, tenemos un investigador por cada 1000 personas, siete veces menos que el promedio OCDE. Y es esto, lo que queremos revertir. Chile quiere ser un ejemplo de progreso y prosperidad para todos los países del mundo, enfrentando y abordando temas como el cambio climático, el envejecimiento de la población y la disminución de la proactividad, entre algunos desafíos.



Es así, como Región del Maule no podemos quedarnos atrás, y en esto el desafío nuevamente es de todos, el mundo público, privado y académico debemos adecuarnos a los nuevos tiempos, e incorporar las nuevas tecnologías, la ciencia y la innovación a los procesos productivos de nuestra región; en el mundo agrícola, turismo, energía o industria, logrando estar siempre a la vanguardia, que nos posicione dentro de Chile como una Región moderna y abierta al mundo, donde la robótica y automatización sea un aliado en la generación de más y mejores empleos, logrando de ese modo generar mejores condiciones de vida para los maulinos y las futuras generaciones.



(Jorge Guzmán, Seremi de Gobierno de la Región del Maule)