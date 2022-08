Deportes 06-08-2022

Otra vez sin fútbol: Deportes Linares se quedó con las ganas de jugar el último partido de la primera fase frente a Rengo

- Incidentes en San Fernando suspendieron la última fecha

Algo está pasando. Hace rato que las pulsaciones están a mil en el fútbol de Tercera División. Para muestra otro botón, ahora el episodio ocurrió tras la igualdad entre Colchagua y Rancagua Sur, partido que se disputó en la semana, específicamente el miércoles, donde hubo una trifulca que incluyó patadas voladoras, puñetazos y empujones varios, entre jugadores e hinchas de ambos equipos. Una conducta a todas luces reprochable y que lamentablemente se está repitiendo con frecuencia en este deporte. Estos episodios sin duda complican el aspecto financiero de las instituciones, puesto que no se juegan los encuentros y esto significa que no pueden reunir recursos y deben cumplir con el pago de sueldos.

Deportes Linares, no es la excepción a la regla. El tema económico golpea fuerte en institución que todavía no puede jugar con público, producto del castigo de ANFA Tercera División. Ahora se suma también la operación al jugador Camilo Soto, para lo cual la institución ha lanzado una campaña para que la hinchada colabore con el “chino”, en estos momentos difíciles. Ya se pierde el resto de la temporada porque la recuperación es cercana a los 4 a 5 meses, de acuerdo a la opinión de especialistas en la materia. La fanaticada puede apoyar realizando su aporte en la cuenta transferencia electrónica 11.375.611 -K, y también en Lavaseco Astra, Manuel Rodríguez 644 -A. Hasta el cierre de esta edición la cantidad llegaba a los 180 mil pesos, claro que muy lejano de la meta que es cercana al millón y medio de pesos, aproximadamente.

CITACIÓN

Por todos estos inconvenientes económicos por los cuales atraviesa la institución es que se está citando a la asamblea extraordinaria de socios, para el próximo miércoles 10 de agosto. Los temas son: Informe de Tesorería, Trabajo en conjunto, Elección del Tricel y varios. El lugar de esta reunión es la sede del club en calle Valentín Letelier 526, primera citación 19:45, y segunda 20:00 horas.

Incluso se había programado un espectáculo tropical -ranchero, en un local de la ciudad, pero todavía no han recibido la autorización para concretar dicho evento.

Y para variar la guinda para la torta, todavía la dirigencia no ha recibido el documento para confirmar que el jugador Cristian “milagrito” Monsalve, fue inscrito por Deportes Linares. El timonel de los albirrojos David Avendaño dijo que “sólo nos han contactado telefónicamente para decirnos que está todo en norma, pero nosotros queremos algo tangible, un documento firmado donde se nos asegura que el jugador pertenece a los registros nuestros”.

Una semana que finaliza nuevamente sin fútbol, y todo se está atrasando para la liguilla final, donde hasta el momento faltando por disputar la última fecha están los elencos de: Provincial Ovalle, Colina, Municipal Santiago y Unión Compañía por la zona norte. En tanto que en la zona sur: Deportes Linares, Deportes Rengo, Osorno y Provincial Ranco.



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo