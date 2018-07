Opinión 22-07-2018

Otras normativas a favor de las mujeres

En la crónica del domingo pasado enunciamos varias Leyes y Proyectos de ley que van en beneficio de las mujeres chilenas, que hoy más que ayer piden y exigen un trato igualitario en todo sentido y ……merecidamente.

Es así, como además de todo lo informado anteriormente, en la Educación Parvularia, el Boletín 10801 – 4 modifica el art. 28 de la Ley 220370, incorporando la Identidad de Género, entre los < objetivos> de esta educación-

Por otra parte, los Movimientos Estudiantiles, como todos sabemos, tienen además otros objetivos como el de lograr el “ Matrimonio Igualitario” o sea, que se legalice el matrimonio entre personas de un mismo sexo, además con “ posibilidad de adoptación” Como es de conocimiento público, este tema ya está en discusión por lo que vemos en el Boletín 11422 del 2007.

Nuestro comentario al respecto es la pregunta de ¿ quienes se oponen a dicho matrimonio? Sin rodeos lo han denunciado públicamente la UDI y las Iglesias Cristianas ( Católicas y Protestantes). Pensamos también que la gran mayoría de los chilenos estamos de acuerdo con el matrimonio Igualitario, pero, merecen dudas la posibilidad que dichos matrimonios puedan adoptar niños del Sename principalmente, por razones morales ,al exponer a dichos menores de edad a situaciones complejas propias de un matrimonio normal como son besos, caricias, etc.

Seguramente, habrá también mucha polémica en el proyecto denominado Identidad de Género” proyecto originado en el Senado, que tiene como propósito “ terminar con las situaciones de discriminación y Exclusión” que, como todos sabemos, afectan a muchos compatriotas, impedidos de manifestarse abiertamente y vivir conforme, con la Identidad de Género ( que repito no es lo mismo que identidad de sexo) sobre todo en los casos donde existe incongruencia entre el sexo y el Nombre asignado “ registralmente” y la apariencia y vivencia personal del cuerpo.

Se aducirá al respecto, disposiciones Constitucionales e Internacionales en materia de igualdad, no discriminación, derecho a la identidad y protección en general de la “ Equidad Humana”. Con ello se podrá acceder al “ Cambio de la Inscripción en el Registro Civil” aún cuando dicha < inscripción> no corresponda y sea congruente con la verdadera “ identidad de Género” del o la solicitante.

Sin embargo, debemos aclarar que es poco conocido el Boletín 8924-07 de 2013 que reconoce y da protección al derecho a la “ Identidad de Género” o sea, el Proyecto al respecto ya está presentado desde hace aprox. 5 años y duerme al parecer en las Cámaras sin terminar de legislarse definitivamente al respecto.

En este sentido, tiene valor la lucha de nuestro estudiantado chileno que tratan de hacer realidad este problema que tiene una minoría sexual que, busca un trato justo y el término de una situación que si bien no es normal, existe…….Este proyecto tuvo su origen en el Senado y su propósito fue justamente el de “ terminar con las situaciones de discriminación y exclusión que afectan a muchas personas en Chile, imposibilitados de manifestar abiertamente y vivir con su “ Identidad de Género” en los casos en que existe una incongruencia entre el sexo y el nombre asignado registralmente y la apariencia y vivencia personal del cuerpo”

En lo medular, expone el articulista consultado, esta iniciativa indica explícitamente que, toda persona, tiene derecho a ser “ identificada” en conformidad con su IDENTIDAD de GENERO, en los instrumentos públicos que acrediten con ello su identidad, respecto del Nombre – Sexo y Fotografía, lo que tienen “ derecho” a solicitar rectificarlos con ese fin y por ende,tienen derecho a ser tratados en conformidad con su “ Identidad de Género” una vez verificada legalmente dicha rectificación.

Para lograr ese derecho, NO habrá impedimento alguno, como por ej. el haberse sometido a algún tipo de intervención o tratamiento modificatorio, de la apariencia. Eso sí, que él o la solicitante, tendrá que ser mayor de edad y se efectuará ante un Tribunal para Menores de Edad. ¿ El porqué ese tipo de Tribunal? Desconocemos la respuesta…

Lo que si sabemos es que de materializarse la petición de rectificación, ésta No alterará la continuidad de la Identidad legal de la persona, como efecto por ejemplo ,de responder las obligaciones en general o sus efectos tributarios, aunque los datos registrados vigentes previos a la rectificación se mantienen en confidencialidad, pero aquellos actos ejecutados con el fin de burlar las responsabilidades adquiridas, serán sancionadas penalmente.

La iniciativa establece también, el derecho a que la diferencia entre el ser biológico y la identidad de género, no sean considerados como una patología y extiende a favor de dichas personas los Derechos de Antidiscriminación, contemplados en la Ley 20.609 ( Ley Zamudio).

Este proyecto de Ley está hoy en la etapa de Comisión Mixta y gira en torno a los siguientes tòpicos:

-Resguardos especiales a considerar para el caso de menores de edad ( con sentimiento y apoyo activo de los padres, tipo y cantidad de informes de respaldo, tiempo de orientación mínima a recibir)

-Veces que será posible pedir la “ rectificación”.

-Compatibilidad de la rectificación frente al caso de un matrimonio AVE vigentes.

El autor de este trabajo consultado para esta crónica, expresa que lo controversial de esta iniciativa, estriba en el propósito de incluir en ella también, la “ modificación de la parte del Registro Oficial( Civil) relativa al dato del sexo, eliminando para esa persona, la condición de Sexo Masculino, reemplazándolo por de Sexo Femenino. ¿ El porqué decimos es controversial? Lo analizaremos en la próxima crónica.

Todo lo anterior nos insta también, a recordar en una nueva crónica los conceptos de Sexo, reflexionando sobre éste y del Género, Rol o Expresión de Género, como también Identidad de Género, Igualdad y Equidad de Género. Desde ya, quedan todos invitados..



René A. Recabarren Castillo

Profesor Normalista