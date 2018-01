Opinión 10-01-2018

Ovnis

Los seres humanos somos errantes en el Cosmos por muchos millones de años.

El Cosmos esta infinitamente poblado, por variadas etnias de nuestra especie y otras especies.

Antepasados nuestros poblaron el planeta tierra en épocas remotas y ya se han enfrentado en devastadoras guerras nucleares, la última confrontación ocurrió hace algo más de catorce mil años, cuando se hundió la Lemuria y la Atlántida.

La cultura griega, egipcia, árabe, azteca y la cultura inca; fueron irradiadas por la Atlántida.

En el Cosmos la especie humana ha evolucionado tanto, que hay planetas artificiales construidos por el hombre. La vida en el Cosmos se encuentra en distintas dimensiones existenciales y escasamente en nuestro estado.

Antes de la confrontación nuclear, nosotros los humanos actuales, de diversas etnias fuimos traídos esclavos a la tierra, como guerreros y bestias de trabajo. Después de la confrontación nuclear quedamos huérfanos en el planeta. Los sucesores de nuestros esclavistas, nos impusieron dioses y religiones para retardar el despertar de nuestra conciencia cósmica y mantenernos como vasallos hasta nuestros días. Emperadores, Reyes y Sumo-Pontífices, son rémoras de nuestros opresores cósmicos.

La muerte no existe. La vida es eterna, y al perder nuestro cuerpo, de manera espiritual vamos a la dimensión que corresponde a nuestro origen y evolución de nuestra conciencia. Nosotros mismos proyectamos a la dimensión a la que iremos.

En nuestro sistema planetario, entidades superiores de nuestra especie, dirigen todo desde el sol.

Los OVNIS vienen desde el sol, observando permanentemente nuestro estado evolutivo; y preocupados por nuestra propia destrucción como especie humana y la del planeta.

Los OVNIS, son naves inter-dimensionales, tripuladas por seres que han alcanzado el uso de la inter-dimensionalidad. Estas naves son propulsadas por energía solar y otros tipos de energía cósmica: Pueden intervenir nuestras mentes y todo sistema electrónico de defensa. No son peligrosos y no nos harán daño, incluso muchas veces nos han ayudado y nos están ayudando en diversas formas. Sin embargo; hay OVNIS, tecnología en poder de los grupos siniestros que controlan el poder económico en la tierra, que son extremadamente peligrosos.



OVNIS TERRESTRES

Hace más de veinte años; OVNIS terrestres escanearon los ríos en Coyhaique. Donde los OVNIS escanearon los ríos, están proyectadas las Centrales Hidroeléctricas del Proyecto Hidroaysén.

Hace diez años un OVNI escaneó el río Achibueno y el río Longaví: donde el OVNI escaneó los ríos, están proyectadas Represas y Centrales Hidroeléctricas.

Hace unos quince años, un OVNI, escaneaba las faldas del Nevado de Longaví. Las reservas de oro, plata y cobre del Nevado de Longaví, son fabulosas; todas estas pertenencias mineras, hoy son propiedad del Grupo Económico Angelini asociado a tres grupos económicos judío-canadiense.

No hay que ser ingenuos: cuando los españoles llegaron a las costas de México, fueron tomados por dioses por los aztecas.

Ahora los OVNIS del saqueo, en poder del gran imperio, son tomados por OVNIS de otros mundos.

La zona austral de Chile y la Patagonia argentina ya están en poder del sionismo y los mormones, con el beneplácito de estos gobiernos obsecuentes y serviles al Imperio.

Las fuentes de agua dulce de nuestra cordillera ya no nos pertenecen, y bases militares extranjeras operan en nuestro territorio, curiosamente, “sin que sea afectada nuestra soberanía”.

Los chilenos ya fuimos traicionados.





(Moisés Castillo, poeta linarense)