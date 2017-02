Opinión 08-02-2017

OVNIS La Conspiración

Reiteradamente con ribetes sensacionalistas y farandulescos, el fenómeno Ovni es debatido en algún programa de radio o televisión.

Ufólogos, funcionarios en retiro de las Fuerzas Armadas particularmente de la Fuerza Aérea; son entrevistados sobre los aspectos más intrascendentes y triviales de algún avistamiento: Qué si el objeto luminoso avistado era un avión, un globo-sonda, un meteorito, un episodio electromagnético, un ave etc. Todo esto destinado, evidentemente, a desacreditar el testimonio entregado por los testigos.

Hay personas en el ámbito nacional e internacional, que han transformado el fenómeno OVNI en un lucrativo negocio y viajan por nuestro país, dictando pomposas conferencias pagadas, sobre el tema sin llegar a ninguna conclusión interesante o verosímil.

¿Por qué nunca entrevistan a las personas que sí han tenido encuentros con las desconocidas naves y se han entrevistado con sus tripulantes?

¿Por qué las Fuerzas Armadas relegaron a la zona sur al cabo Valdés, que fuera secuestrado por un ovni en la localidad de Putre, para Impedir su contacto con la prensa?

En el mes de noviembre del año 2009, cuatro seres desconocidos que bajaron de un ovni, entraron a la casa de José Carrasco, en la localidad de Tres Esquinas de la comuna de Linares y le entregaron información del riesgo en que estaba la provincia por un cataclismo que se avecinaba (terremoto del 27 F 2010). El año recién pasado en las cercanías de Villarrica, un ciudadano chileno, fue llevado a un Ovni y recibió importante información, Casi en el mismo momento, en Villarrica, dos seres desconocidos bajaron de un ovni e interceptaron a una religiosa. Estos enigmáticos personajes alertaron a la monja de ciertos sucesos que ocurrirán el año 2018. Estas dos personas intentaron dar su testimonio en la Radio Pudahuel, en el programa de mediodía "Sucesos Paranormales". El locutor de Radio Pudahuel, les impidió entregar su testimonio a la opinión pública.

Los Servicios de Inteligencia de las Agencias de Seguridad de las grandes potencias, se han comprometido a desclasificar la valiosa información que poseen entorno al fenómeno Ovni. Lo mismo han hecho gobernantes como Ronald Reagan, Barack Obama y muchos otros.

¿Por qué en más de sesenta años no lo han hecho?

¿Por qué guarda silencio la NASA Agencia Aero Espacial de E.E. U.U.?

¿Por qué tantas instituciones, gobiernos y personas, se han convertido en alcahuetes de la censura ocultando artera y desvergonzadamente la verdad?.

Estamos confrontados a una Conspiración de ribetes impensados, con el sólo propósito de mantener este sistema de desarrollo, basado en la explotación de las grandes masas ciudadanas y en el saqueo del planeta; exacerbando los instintos más primitivos de los seres humanos: el egoísmo y la ambición sin límites, tras la obtención de bienes enteramente superfluos, que terminan en impensados arsenales de guerra.

Si los gobiernos del mundo, el Vaticano y las Iglesias de todos los signos, reconocieran la existencia de los ovnis; estarían reconociendo la existencia de vida más allá de la tierra.

El cosmos estaría infinitamente poblado por civilizaciones espiritual y tecnológicamente inmensamente avanzadas.

Las naves que nos visitan tienen las facultades de materializarse y desmaterializarse. Los seres que las tripulan pueden entrar y salir por los vidrios de las ventanas cerradas de nuestras casas. Los tripulantes de estas naves que vienen de mundos lejanos y de otras dimensiones existenciales, son seres bondadosos que ante nuestra barbarie muestran una infinita compasión. Para ello tiene sentido el dicho: "Perdónalos Padre porque no saben lo que hacen”. No pueden intervenir debido a nuestros retrasos evolutivos, solo intervienen de presencia, para aquellos que alcen la vida desde el suelo y logren superar la idiotez consumista.

Si todas las experiencias de encuentro con estas naves y seres, no estuvieran bajo el manto de silencio que imponen los poderosos del mundo; nuestro paradigma existencial geocéntrico se derrumbaría y daría paso a otro paradigma. Se desarrollaría nuestra conciencia cósmica, caerían las teocracias opresoras. El lucrativo negocio de las religiones terminaría, particularmente las religiones monoteístas que han provocado los mayores genocidios. No habría más dogma que el bien común y el respeto a la vida.

Esto es lo que ocultan los poderes del mundo impidiendo que fluya la información, desacreditando y farandulizando el fenómeno OVNI. Nos quieren tener encadenados a la tierra como esclavos de producción, construyendo ladrillo a ladrillo, sudor a sudor la ciudad global del saqueo y el exterminio.

No es que exista vida extraterrestre; es que todos somos seres cósmicos trascendentes y trascendidos, libres y conscientes, que fuimos sometidos a vasallaje y esclavitud en la pirámide de la explotación humana: Dios, Emperadores, Reyes, Sumo Pontífices, Obispos y Sacerdotes; todos beneficiándose impunemente de la ignorancia y el engaño.

Pero existe otra conspiración OVNI, más local y más perjudicial en lo inmediato. La conspiración de los Ovnis terrestres bajo el mismo manto de silencio e impunidad, que imponen los poderes económicos.

Hace muchos miles de años, existieron en la tierra civilizaciones cósmicas - antes que se hundiera La Lemuria y La Atlántida debido a un cataclismo y una confrontación nuclear.

Estas avanzadas civilizaciones dejaron su conocimiento y legado tecnológico en santuarios bajo las montañas del Tibet; en las montañas de los Andes en el Perú y en la zona central de Chile frente a la provincia de Linares. Durante la Segunda Guerra Mundial, vía el nazismo, las grandes potencias tuvieron accesos a esta tecnología, incluido los OVNIS, que utilizaban para movilizarse por el sistema solar. Desde entonces han utilizado está avanzada tecnología con fines bélicos y de dominio. En nuestro querido Chile, saquean nuestras riquezas materiales y las fuentes de agua dulce de nuestra cordillera. Exploran y explotan el lecho submarino, alterando sobre el mar el electromagnetismo de la atmósfera, provocan fenómenos climáticos repentinos, terremotos y tsunamis. El terremoto del 27 febrero del año 2010 lo provocaron y lo direccionaron a la zona central de Chile; impactando la luna con un misil de alto poder explosivo.

Hace sólo algunos años envenenaron millones de toneladas de peces, moluscos, cetáceos y crustáceos en el sur de nuestro país. Buscan destruir económicamente nuestro país, para tomar luego el control. Estos grupos económicos de poder siniestros, cuando no imponen dictadores criminales y genocidas que masacran sus propios pueblos, entronizan en los Gobiernos, gobernantes dóciles, obsecuentes y serviles, financiando sus campañas políticas y luego premiándolos con ostentosos cargos en organismos internacionales.

Aproximadamente en el mes de agosto dos Ovnis fueron sorprendidos lanzando bombas al mar, frente a Concón.

Hace sólo diez años, un ovni escaneaba el lecho de los ríos Achibueno y Longaví. Donde el ovni escaneaba reiteradamente el lecho de los ríos, hoy está proyectadas Centrales Hidroeléctricas y Represas.

En Conferencia dictada, ante cien personas, en el Salón Auditórium de la Gobernación de Linares, por el Obispo de Aysén Monseñor Luis Infanti y ante la presencia del cura Silvio Jara y el Obispo de Linares Tomislav Koljatic, el Prelado reconoció: "Hace más de veinte años, los ovnís escaneaban el lecho de los ríos en Coyhaique. Donde los Ovnis escaneaban los ríos; hoy están proyectadas grandes Centrales Hidroeléctricas, entre ellos el Proyecto Hidroaysén.

Hace diez años un ovni escaneaba con potentes fogonazos las faldas del Nevado de Longaví. Después, de investigar concienzudamente y en terreno las faldas del Nevado de Longaví, comprobamos la existencia de fabulosas reservas mineras, principalmente de oro, plata y cobre. Pues bien, todas las pertenencias mineras del Nevado de Longaví, hoy están en poder del Grupo Económico Angelini, asociado a Grupos Económicos judío-canadienses. ¿Para quién trabajan en nuestro país los OVNIS?

Estamos ante un problema mayor de incalculables proporciones. Nada que pueda solucionar una ritual sonrisa. Los chilenos ya fuimos traicionados.



Por: Moisés Castillo. Poeta y Escritor