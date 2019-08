Social 14-08-2019

Paciente del Hospital de Linares recibe de forma gratuita medicamento para la Esclerosis Múltiple, incluido en la ley Ricarte Soto

- Se trata un fármaco que por primera vez se administra en nuestra región para el tratamiento de la enfermedad y tiene un costo superior a los 40 millones de pesos anuales



Con alegría un equipo médico del centro asistencial de Linares liderado por el Médico Neurólogo Patricio Andrade, confirmó la administración del medicamento para el tratamiento de esclerosis múltiple incorporado en la ley Ricarte Soto, fármaco que se trata de un anticuerpo monoclonal humanizado, tratamiento de última generación que se administra por primera vez en nuestra región.

Al respecto el Dr. Andrade indicó que “es un orgullo poder entregar el mejor tratamiento posible a nuestra paciente, porque somos el primer hospital de la región que lo administra. En el mundo, en cualquier país, los pacientes ocupan este medicamento que hoy ocupa Jessica, lo que permitirá cambiar su calidad de vida con su administración cada 6 meses y evitar episodios de manifestaciones de la enfermedad y retomar sus actividades familiares y laborales con normalidad”.

Por su parte, la paciente Jessica Bustos manifestó su alegría: “ansiosa y feliz porque el medicamento aparte de ser muy costoso es difícil de adquirir y aquí estamos administrándolo. Esta es la primera dosis, antes tuve muchos brotes de esclerosis y espero ya no tenerlos más porque eran súper dolorosos. Ahora espero seguir mi vida cotidiana normal y no tener otro brote como que se me adormeció el cuerpo o perdí la vista”.

Cabe señalar que la ley Ricarte Soto, la Ley 20.850, busca asegurar el financiamiento de diagnósticos y tratamientos basados en medicamentos, dispositivos médicos y alimentos de alto costo con efectividad probada, que muchas veces suelen tener costos inalcanzables para las personas y sus familias.

Sus beneficiarios son todas las personas que tienen un Sistema de Salud Previsional en Chile. Esto es, cotizantes de Isapres, Fonasa y Fuerzas Armadas y de Orden.