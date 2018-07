Crónica 27-07-2018

Paciente embarazada recibe Bomba de Insulina en el Hospital de Linares

Se trata del segundo procedimiento de este tipo en la región y es nuevamente realizado en el centro asistencial de esta ciudad



María Gutiérrez Albornoz de 34 años es la paciente que esta semana recibió la implantación de una bomba de insulina que permitirá mejorar su calidad de vida.

Su caso es especial, ya que se trata de una paciente embarazada lo que significa que en su calidad de diabética tipo 1, insulinodependiente, presentó varias descompensaciones lo que hizo necesaria la implantación de la bomba de insulina.

“Es una opción de vida más aliviada, ya que dejo de pincharme la insulina por mí misma y como es una máquina tan avanzada hace todas las mediciones e inyecciones, es algo que me facilita la vida y algo que me hace no ser tan dependiente de la diabetes como ha sido hasta ahora”, sostuvo María Soledad.

Agregó además que “para mí lo más importante es mi bebé y si con esto voy a solucionar gran parte de los defectos que pueda tener mi guagua, yo estoy dispuesta a seguir al pie de la letra los requerimientos y las cosas que me han exigido. Se que voy a estar mejor porque de hecho mis glicemias van a estar mejor, porque eso también afecta a mi guagua”.

“Agradezco al equipo de enfermeras, nutricionistas y médico que me han cumplido con lo dicho como fechas de llegada del equipo, me han dado harto apoyo, un excelente equipo”, destacó la paciente beneficiada.

El médico tratante, endocrinólogo, Dr. Cristóbal Campos indicó que “la paciente estaba inestable, lo que es peligroso para su embarazo y está evidenciado que en estos casos la bomba de insulina permite mejorar la calidad de vida de la paciente y también lograr que el bebé tenga un desarrollo adecuado, ya que una diabetes descompensada puede producir daños graves a la salud del feto. Este es un tremendo avance tecnológico, porque estas pacientes no tenían como acceder antiguamente y la verdad que esto nos permite darle una oportunidad para que su guagüita nazca bien”, indicó.

Cabe destacar que este procedimiento y las bombas de insulina están incorporadas en la ley Ricarte Soto, la que asegura que pacientes con enfermedades de alto costo puedan contar con diagnósticos, tratamientos y dispositivos médicos.

¿cómo pueden los pacientes diabéticos acceder a estos beneficios? El equipo del programa de diabetes del Hospital de Linares ha realizado las gestiones necesarias para lograr la implantación de esta segunda bomba en beneficio de pacientes de la provincia de Linares, donde se realiza un trabajo coordinado entre diversos profesionales de la salud, que postulan a las personas a obtener este beneficio.

“tenemos un equipo coordinado con un alto compromiso con nuestros pacientes y los pacientes son también conscientes de que su enfermedad puede ser bien llevada, con esos factores hemos logrado este segundo implante en la región del Maule ”, destacó el facultativo.

El procedimiento trata de la incorporación de un sistema de administración continua de insulina, lo que permite que los pacientes diabéticos no sufran desmayos ni complicaciones y lleven una vida normal respecto de las constantes inyecciones que a diario deben colocarse.

La bomba que administra la insulina al paciente tiene un costo superior a los 5 millones de pesos, lo que significa una gran inversión en favor de los pacientes y sus familias.