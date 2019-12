Opinión 03-12-2019

Pacto de Acción Municipal de Linares del ayer es hoy una curiosidad política y electoral

• Hasta el 11 de Septiembre de 1973, para cada elección municipal, era de común ocurrencia firmar Pactos Políticos, especialmente para elegir a los Alcaldes y nombrar Jefes de Servicios y funcionarios. La elección de los Alcaldes por la ciudadanía, regresada la Democracia, evitó esta modalidad.

• Hoy los Alcaldes tienen plenas atribuciones, sin cortapisas partidistas, para ejercer sus cargos, como lo relata este documento. Lo importante es votar en las elecciones.

Una llamada telefónica del Abogado Waldo Retamal González me anuncia visita, pues desea entregarme copia de un documento encontrado en sus archivos, referido a un Pacto Político firmado hace 52 años, para el nuevo Municipio de Linares que debía instalarse el 21 de mayo de 1967, siendo uno de sus firmantes y él depositario de dicho documento, con las respectivas letras, con instrucciones para proceder en caso de incumplimiento.

Le acompañó, su amigo, el Dr. Renán Espinosa Espinosa e hicimos recuerdos de dicho acontecimiento. Al Pacto concurrieron representantes de los Partidos Políticos de la época y los cinco Regidores Electos, que lo suscribieron; todo conversado y firmado en la residencia del entonces Diputado Mario Dueñas Avaria, autoridad que también lo avaló.

Para la historia local, cabe señalar que este Pacto fue el penúltimo que hubo y no se cumplió por el homicidio del Alcalde Héctor Pinochet Cuello, ocurrido un 20 de noviembre de 1969, hace 50 años y el último fue en 1971, que tampoco se cumplió por el Golpe de las FFAA y de Orden el 11 de septiembre de 1973, siendo Alcalde Williams Rebolledo Vera, quien hizo entrega del cargo a las nuevas autoridades.

Tengo el Original, nos dice el Abogado Retamal y deseo entregárselo a alguien. Le sugerimos que lo hiciera llegar a la Municipalidad de Linares, para que fuera un testimonio del ayer, para compararlo con los procedimientos que hubo durante el Gobierno Militar y después, con el regreso de la Democracia, hasta el día de hoy y vaya a pronosticar uno, como será en el futuro.

Los firmantes y motivaciones

El Pacto dice: “En Linares, a catorce días del mes de mayo de mil novecientos sesenta y siete, se reunieron los Dirigentes Políticos que se indican a continuación, con la finalidad de concretar un Pacto de Acción Municipal para la Comuna de Linares: Por el Partido Socialista: Enrique Belmar Hernández, Secretario Regional; Vicente Avila Chandía, Subsecretario Regional y el Diputado Mario Dueñas Avaria. Por el Partido Nacional: Arnoldo Martínez-Conde, Presidente Comunal; Julio Larenas Lavín. Vicepresidente y Marcio Silva Arzola, como Delegado para este Pacto. Por el Partido Radical: Mario Bravo León, Presidente Comunal.”

Sus motivaciones fueron: “Considerando el interés del progreso Comunal y por estimar que es la mejor fórmula para él, los pactantes declaran que solo les interesa el aspecto local, no estando supeditado a los acontecimientos nacionales, y acuerdan que el Gobierno Comunal quedará estructurado de la siguiente forma.”

La Alcaldía

“1.- El Partido Socialista tendrá los dos años y medio primeros la Alcaldía.

2.- Al Partido Nacional le corresponderá el año y medio siguiente.

3.- Al Partido Radical le corresponderá el Primer Regidor, durante los cuatro años, en la persona de Raúl Balboa Ibáñez.

4.-En el caso de entrar el segundo Regidor Radical, el Partido Nacional se compromete a entregar los últimos seis meses de su período, a esta colectividad.

5.- Los pactantes se comprometen a votar por el Regidor que cada Partido indique para el cargo de Alcalde, en su debida oportunidad.”

Precedencia de los Regidores

“El Orden de Precedencia de los Regidores, será el siguiente:

Primer Regidor: Raúl Balboa Ibáñez (PR). Segundo: Armando González Sepúlveda (PS). Tercer: Mario Moreno Guzmán (PS). Cuarto: Atiliano Parada Castro (PN). Quinto: Héctor Pinochet Cuello (PS). Sexto: Williams Rebolledo Vera (Indep.) Séptimo: Carlos Aburman Fuentes (DC). Octavo: Oscar Guzmán González (DC) y Noveno: Juan Giadach Butto (DC).”

Además la Junta Clasificadora de Patentes la integrarán los Regidores Raúl Balboa Ibáñez y Atiliano Parada Castro, con representantes de la Cámara de Comercio y del Comercio Minorista. Se fija los primeros y terceros días jueves, para las sesiones ordinarias, a las 19,00 horas”

Nombramientos de funcionarios

Se enumeran las condiciones para los diversos casos, partiendo con “los Partidos Políticos pactantes se comprometen a respetar todas las conquistas sociales adquiridas por los Empleados y Obreros Municipales.”

A continuación se detalla que el cargo de Secretario Municipal, cuando vaque, será para el señor Victorino Humeres Villalón, del Partido Socialista; el cargo de Jefe de Patentes y Tránsito, se respetará el Escalafón en la persona del señor Marcio Silva Arzola. La primera vacante de Jefe de Servicios, aparte de los enunciados, corresponderá al Partido Radical y a este Partido la primera vacante en la Planta de Empleados que se produzca.

Cumplido lo anterior se procederá en el siguiente orden para cubrir las vacantes de Jefes de Servicios: en primer término para el Partido Nacional, continuando al Partido Socialista y después al Partido Radical y así sucesivamente. Esta misma modalidad se adoptará para la Planta de Empleados

En cuanto a la Planta de Obreros ellas serán llenadas en un 50% para el Partido Socialista. Para los Partidos Nacional y Radical, un 25% para cada uno, respectivamente.

Plan de Trabajo y Garantías

Asumido el nuevo Alcalde llamará a una sesión de Comité a los Regidores del Pacto, entre los días del 21 al 26 de mayo de 1967, “con la finalidad de confeccionar un Plan de Trabajo de progreso comunal.”

“Los Regidores de esta mayoría, entregarán un documento mercantil de E°10.000.- (Diez mil Escudos), al Sr. Waldo Retamal González, para garantizar la elección de la Alcaldía, en los casos establecidos en el presente Pacto” (en sobre lacrado, con este documento, las letras e instrucciones para operar en el caso de incumplimiento).

Mi opinión

Fue elegido Héctor Pinochet Cuello Alcalde Linares, quien no alcanzó a terminar sus 2 años y medio como tal, por su homicidio en el Salón Municipal, al término de una sesión del Concejo, el 20 de noviembre de 1969, hace 50 años, quedando de hecho nulo este Pacto. Además se había producido la división en el Partido Socialista que involucró a sus Regidores. Fue la “Noche Triste” para Linares, por lo inédito de este acontecimiento en el país.

Asumí la Alcaldía en calidad de 1° Regidor, como Subrogante y cumplidas las formalidades de los funerales del Alcalde Pinochet, convoqué al Concejo, a una sesión extraordinaria, para elegir al titular, responsabilidad que recayó en la persona del Regidor (DC) Carlos Aburman Fuentes, hasta concluir el período en 1971 (la Municipalidad de 9 Regidores quedó con 7 ediles).

Fue una sabia medida electoral, que los Alcaldes sean elegidos por la ciudadanía, por todo el período, evitando así los Pactos Políticos, que muchas veces ellos se incumplían por causas diversas, generando conflictos entre las autoridades municipales. ¡La Democracia se perfeccionó y ella ganó!.

