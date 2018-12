Opinión 09-12-2018

Pacto Migratorio de la ONU

En los próximos días se llevará a cabo en Marruecos una reunión con el objetivo de que los países firmen un Pacto Migratorio Global. De acuerdo a información oficial de sitios web de la ONU, el Pacto Mundial sobre Migración, acordado el pasado 13 de julio, es el primer acuerdo global para ayudar a aprovechar los beneficios de la migración y proteger a los inmigrantes indocumentados. Se trata del primer intento para gestionar los flujos migratorios de forma integral y a escala internacional. “Refleja el entendimiento común de los Gobiernos de que la migración que cruza fronteras es, por definición, un fenómeno internacional y que para gestionar con efectividad esta realidad global es necesaria la cooperación para ampliar el impacto positivo para todos”, apuntó el Secretario General, António Guterres.

Muchos países, entre ellos Estados Unidos, Eslovaquia, Australia, Austria, Brasil, República Dominicana, República Checa, Japón, Corea del Sur y República Popular China entre otros, han anunciado su frontal rechazo a la firma de este pacto. Evidentemente, este pacto es muy malo para Chile. Diversas voces y organizaciones han solicitado al Presidente Piñera que Chile no firme el pacto pues limita las decisiones políticas y judiciales de nuestro país y nos conduce a tomar decisiones acerca de nuestros intereses, basados en criterios globales. Para nadie es un secreto que Naciones Unidas y todo su poderoso aparataje burocrático, ha estado dominado por “progresistas”, cercanos a gobiernos de extrema izquierda o derechamente dictatoriales. La irrupción en Chile de más de 700 mil inmigrantes bajo el gobierno de Bachelet, sin ningún criterio objetivo de evaluación, está provocando serios problemas en nuestra infraestructura de salud, de seguridad pública y en la economía, toda vez que es imposible que un país sea capaz de generar empleos a la velocidad en que se ha producido el aumento de inmigrantes en Chile.

Las cifras del Banco Central indican que el acelerado ingreso de inmigrantes a Chile ha tenido efectos complejos en el empleo y en la evolución de los salarios. El ente emisor afirma que en promedio el nivel educacional de los inmigrantes es superior al de los chilenos, lo que lleva a confusión, pues se debe comparar sobre una misma base de calidad de la educación. Países como Australia, Canadá o Nueva Zelanda derechamente discriminan en el ingreso de extranjeros a sus países en función de su preparación y de sus expectativas de reales aportes a la productividad. Chile debe decir NO a este pacto, propuesto y redactado por burócratas que ganan grandes salarios, viven en buenos barrios, pero que están muy lejos de la realidad del mundo laboral y de las necesidades de los países.

Chile no debe ceder su libertad de construir un país libremente, sin presiones y con flexibilidad para adecuarse a cambios sociales, políticos y económicos. La tendencia mundial, con los casos de Estados Unidos, Brasil, la situación de Francia, las recientes elecciones en España y en Austria, dan cuenta que el mundo cambia y que los vendedores de sueños pierden poder e influencia a pasos agigantados. Ojalá nuestras autoridades no se dejen encantar por cantos de sirena y actúen en consecuencia.







Andrés Montero J.

Agricultor e Ingeniero Comercial