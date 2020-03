Política 03-03-2020

Padre de joven que inspiró la "Ley Gabriela" lamentó dichos del Presidente: "Acá la culpa no es de la mujer"

En el Palacio de La Moneda se realizó esta mañana la promulgación del proyecto de Ley Gabriela por parte del Presidente Sebastián Piñera, quien fue acompañado por familiares de la joven, asesinada junto a su madre por su ex pololo, entre ellos su padre Fabián Alcaíno.

Una frase del Presidente en el acto generó diversas críticas en redes sociales, tanto que la ministra de la Mujer, Isabel Plá, debió salir a explicarla. "A veces no es solamente la voluntad de los hombres de abusar, sino también la posición de las mujeres de ser abusadas.

Tenemos que corregir al que abusa y también tenemos que decirle a la persona abusada que no puede permitir que eso ocurra y que la sociedad entera la va a ayudar en respaldar y evitar que esos hechos sigan ocurriendo", dijo el Presidente.

El padre de la joven asesinada y que dio origen a esta ley, en entrevista con Radio Cooperativa lamentó las palabras del mandantario, señlando que "son palabras bastante desafortunadas, porque es no escuchar, es no entender que acá la culpa no es de la mujer".

"Desafortunadamente, este tipo de hombres (quienes abusan) tienen una mezcla súper letal de inteligencia y habilidad para envolver y disminuir a una mujer, pero la culpa nunca va a ser de la mujer en estos casos", insistió el padre de la joven asesinada en 2018.

Alcaíno reconoció también no percatarse del hecho hasta después de la actividad. "La emoción es tan grande cuando se está promulgando la ley que es en honor de una hija, que uno pierde la noción de muchas cosas", reconoció".