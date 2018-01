Nacional 03-01-2018

Padres de joven con síndrome de Down demandan a colegio de Algarrobo por discriminación

En el Juzgado Civil de Casablanca los padres de Abril Reyes, Rodrigo Reyes y Maiza Cabrer, para interponer una acción de no Discriminación Arbitraria en contra de Oscar Zuñiga, director del colegio de Abril. La historia de la joven fue viralizada por redes sociales, cuando su madre, Maiza Cabrer, publicó que su hija estaba siendo expulsada del colegio Carlos Alessandri Altamirano de Algarrobo por repitencia. Cabrer denunciaba que una profesora no había evaluado a su hija y por ese motivo estaba repitiendo. La docente estaba siendo investigada por un suceso de supuesta discriminación contra la joven en marzo de este año.

Luego, el colegio revirtió la decisión y aprobó que Abril pasara de curso, pero igualmente sus padres decidieron presentar acciones legales contra el establecimiento. "Creemos que se tiene que hacer algo en pro de que otras personas, con síndrome de Down o no, no sean discriminadas", dijo la madre de Abril luego de interponer la acción legal. En el escrito legal presentado, se adjunta un diagnostico psicológico de Abril, donde se señala que "presenta criterios diagnósticos de un Episodio Depresivo Grave, este trastorno se ha agravado en los últimos meses (...) Todo esto se genera a partir de discriminación ejercida por profesora de su colegio, lo que provoca en Abril retraimiento y escasa motivación por su establecimiento educacional”. El abogado patrocinante, Renato Galvez, explica que "la acción legal busca una multa a beneficio fiscal que puede ir de 5 a 50 UTM ($234.860 a $2.348.000)".