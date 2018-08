Editorial 03-08-2018

Pago a las pymes

Con una contundente votación de 132 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto que fija normas especiales para empresas de menor tamaño, en materia de plazo y procedimiento de pago a las micro y pequeñas empresas.



La propuesta legal, hasta ahora conocida como "Pago Oportuno", fue analizada por la Corporación en dos intensas sesiones de Sala, donde los parlamentarios dejaron de manifiesto su interés por avanzar en el tema y en resolver las trabas que presentan las pymes para desarrollarse.



Entre las modificaciones se destaca modificar el nombre del proyecto remarcando el carácter del pago a 30 días, establecer que la obligación de pago del saldo insoluto contenido en la factura deberá ser cumplida en el plazo máximo de 30 días, contados desde la recepción de la factura. Sin perjuicio de lo anterior, se establece un periodo de transición: durante los 18 primeros meses de vigencia de la ley, el plazo será de 60 días; en los siguientes 18 meses, será de 45 días.





Además de la definición de plazos acotados y de condiciones para los contratos entre las partes, el proyecto determina ciertos efectos para quienes no cumplen con la normativa.



Si el pago no se realiza en los plazos definidos, se entenderá que el deudor ha incurrido en mora, devengándose, desde el primer día de mora o simple retardo y hasta la fecha del pago efectivo, un interés igual al interés corriente para operaciones no reajustables en moneda nacional de más de 90 días, por montos superiores al equivalente a 200UF e inferiores o iguales al equivalente de 5.000UF. En el caso de los órganos del Estado, este interés será pagado con cargo a sus respectivos presupuestos.





Para el cumplimiento de esta norma se establecen variadas responsabilidades e, incluso, sanciones para los funcionarios que la incumplan.