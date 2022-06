Editorial 24-06-2022

Pago de cuentas eléctricas

En compás de espera se encuentra la tramitación del proyecto que crea un fondo de estabilización y emergencia energética y establece un nuevo mecanismo de estabilización transitorio de precios de la electricidad para clientes sometidos a regulación de precios, el que cursa su segundo trámite.



Esto, luego que los integrantes de la Comisión de Minería y Energía recibieran al ministro de Energía, quien explicó la norma y su paso por la Cámara Baja, donde parte de ella fue rechazada. Tras despejar dudas, los congresistas coincidieron en que el ministro de Hacienda, debería explicar por qué este fondo no tiene aporte estatal.



Los legisladores esperan que en la sesión del próximo miércoles 29 de junio, el titular de la billetera fiscal explique los criterios que ha tenido el Ejecutivo para invertir –ya en dos oportunidades- al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO) pero no se tenga contemplado realizar un aporte a un fondo que busca compensar la deuda acumulada de los clientes eléctricos que hoy asciende a mil 600 millones de dólares.



Los legisladores cuestionaron la fórmula diseñada por el Gobierno para saldar este problema: distribuir entre los propios usuarios del servicio los costos del consumo y abogaron por la entrega de subsidios.







El ministro explicó que si no se aprueba este proyecto íntegramente, se registrará un alza de un 40% de las cuentas de la electricidad a partir de julio, esto porque el Fondo de Estabilización de Precios de la Energía Eléctrica ya sobrepasó su tope que es tres mil 350 millones de dólares. La única alternativa sostenible es establecer un seguro permanente acudiendo a los clientes.