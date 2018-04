Nacional 17-04-2018

Pago de los $2.400 millones del Kino llegará a tribunales: No hubo acuerdo por peritaje

El ganador del millonario premio no aceptó a los profesionales que dispuso Lotería de Concepción para el análisis del dañado cartón.

El hombre que dice ser el ganador de los $2.400 millones que sorteó el Kino no podrá cobrar su premio, por lo que aseguró que recurrirá a los tribunales de justicia. Javier Zapata llegó este lunes a una cita con representantes de Lotería de Concepción para el peritaje del dañado boleto, pero no accedió al proceso, pues los encargados del trabajo que dispuso la empresa no contaban con su confianza, según dijo su abogado, Carlos Cea.

Es por esto que el profesional aseguró a T13 que recurrirán a tribunales, pues "al iniciar esta reunión nos informaron que el peritaje iba a realizarse aquí y ahora, lo que consideramos poco serio, pues un trabajo de esta importancia debería realizarse en laboratorios". Tras ello, Lotería, organizadora del sorteo, indicó que "será un juez de la República y eventualmente una sala de la Corte de Apelaciones respectiva la que lo determinará".

"Lamentamos esta situación, pero preferimos que sea un juez dentro de su competencia el que decida a quién debe hacerse el pago", afirmó. Según la firma, "algo ocurrió que hace que el documento (cartón) no aparezca íntegro, con algunas cosas ilegibles, sin los mecanismos de seguridad propios de concursos públicos. De tal manera que nosotros no podemos pagar; a menos que un tribunal de la República nos sentencia a pagar, lo que nosotros haremos gustosos".