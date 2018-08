Opinión 07-08-2018

Pa´l, lado chileno

Rumbeando de Longaví hacia la cordillera, dejando atrás el caserío de El Tránsito, se arriba a Ranchillo, donde hay un vado muy ancho por donde atravesar el río Achibueno y salir al sector de Vega de Salas.



Ya al otro lado, un sendero emboca en el camino que viene de Linares subiendo por la montaña. Un barranco muy húmedo, sombreado por grandes árboles que impiden el paso del sol, y del cual brotan algunas vertientes, va orillando ahí una pronunciada cuesta.



Una vez enhebrado en la huella, pasada la explanada de Pejerrey, con su pequeño cementerio pedregoso y melancólicas cruces de madera, arrimados a unas piedras, hicimos un alto para acomodar la carga y tomar un “ harianíto ”



- Ese año la guerra con Argentina se veía inevitable; yo fui llamado a integrar un destacamento de caballería, y en una patrulla tuve que hacer un viaje de reconocimiento a la frontera. -Nos acompañaba un baqueano, conocedor de las huellas cordilleranas.-





Sólo el murmullo del río y el cantar de algunas aves mellaba el silencio.

De pronto, un sonido sordo, misterioso, nos envolvió; era fuerte y acompasado. En un instante aparecieron cuatro hombres llevando algo sobre los hombros. Al acercarse, se nos fue configurando lo que cargaban. Era un huando -angarilla en que transportan los muertos en la montaña- .



A paso firme, con chalas de cuero, pasaron a nuestro lado sin dirigirnos siquiera una mirada. Van al cementerio de Pejerrey, dijo Tomás, el baqueano. Era éste, Tomás, alto, cuadrado de cara y espalda, calmo en todo; siempre con un colorido pañuelo anudado al cuello; no se despintaba el “liaíto” de la boca.



Él andaba con Aurelio Parra, un arriero, cuando a éste lo mataron los gendarmes argentinos, en los alrededores de la frontera, en un turbio caso de arreo de animales. Al preguntarle sobre eso, dijo, con su hablar pausado, de pitadas intercaladas, que cuando llegáramos al “Paso Valdés”, lugar donde sucedió todo, nos lo contaría.



Un rastro, hollado en las piedras, era la continuación del camino.



Atardeciendo llegamos a un potrero grande, a cuya vera por algún motivo perdido en el tiempo, existía una cruz toscamente labrada.



Ahí acampamos.



Estábamos mateando cuando un ruido repentino, extraño, se entrelazó con el silencio. Entre los renovales que tupían la ladera, a la cual nos habíamos allegado, pasó, como una imagen fugaz, un tropel de caballos arreados por jinetes cuyas bestias se resbalaban casi sentándose en la hojarasca.



Tan pronto como aparecieron, dejaron de verse.



Quedamos mirando intrigados.



-Son contrabandistas -nos aclaró Tomás, entrecerrando sus lacrimosos ojos. Pa’h que no los pillen tienen que encarar por cualquier lado.



Con un dejo de admiración, seguimos mirando la espesura en que desaparecieron.



Al otro día seguimos por unos faldeos, los que se deslizaban por un valle al fondo del cual se veía una colina por cuya cumbre pasa la raya, es decir los monolitos que demarcan la frontera. Ahí queda el mentado “Paso Valdés”.



A media ladera de dicha colina había un peñasco grande, y otro más chico. Era el lugar dónde habían matado a Aurelio Parra, según nos dijo Tomás:



-“Traíamos un piño de ovejas del otro lado –comenzó su historia una vez llegados a los peñascos; éramos cinco con Don Aurelio.



Cuando ya veníamos cerca de la raya el hombre se nos adelantó para ver si estaba despejado el camino –era bien baqueano pa’ sus cosas-. Ya bien adentrado en territorio chileno se topó con los gendarmes que andaban pa`l lado nuestro. Se saludaron y les dio la pasada. De atrasito los siguió, sabiendo que iba a tener problemas con el arreo.



Al llegar aquí, donde estamos – continuó Tomás. –, vio que nos tenían detenidos.



Vino Don Parra, y de entrada les echó la aniñá, bajándose del caballo, pues los cuyanos estaban desmontados. Cambiaron un par de palabras. –También algo se tenían de antes por un asunto de mujeres, de allá dónde se juntan a jugar al truco.- Y Don Parra, que era decidido, le mandó altiro un combo a uno de ellos, quien se fue rodando y chocó con esa piedra - nos dijo mostrándonos el peñasco más chico que estaba unos metros más abajo.-



Allí, el ché tomó la metralleta que llevaba y, del mismo suelo, le pegó la rociada.



Nosotros, que no íbamos armados, arrancamos pa`l mundo. De ese monte que se ve –nos señaló una frondosidad a lo lejos en el valle –. Nos quedamos cateando. Vimos cómo lo echaron arriba de su caballo y amarraron a lo ancho de la montura. Luego lo taparon con una manta llevándoselo junto al arreo.



Era muy común que los gendarmes argentinos hicieran incursiones en nuestro territorio.



Cada uno de nosotros, se imaginó a su manera qué pasaría si tuviésemos un encuentro con ellos.



Algo más al sur angostas huellas y vados torrentosos marcaron nuestro retorno, al final del cual, junto a un tronco, un pequeño zorro color rojizo, con una cola muy larga, nos observó un par de minutos, cómo último vigía de la montaña.



Entretanto el problema con Argentina se había diluido, así que al regresar, fuimos licenciados tras haber jugado a la guerra por unos días.





(Manuel Antón)