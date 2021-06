Nacional 23-06-2021

Palacios admite que evalúan aumentar aforos en ciertos locales en el marco de ajustes al plan Paso a Paso

Luego de la primera Jornada de Escucha Ciudadana que se llevó a cabo este fin de semana, en la que autoridades y diversas organizaciones analizaron posibles cambios en el plan Paso a Paso, el ministro de Salud, Enrique Paris, adelantó que durante el balance televisado del jueves se darán a conocer las modificaciones a la estrategia. Esto a propósito del desgaste que ha tenido el esquema original y los cuestionamientos respecto a su eficacia. En esa línea, el ministro de Economía, Lucas Palacios, no descartó que existan eventuales ajustes en los aforos de ciertas actividades productivas.

"Estamos evaluando si es que en algunos recintos podemos aumentar el nivel de aforo que es algo bien importante", explicó el secretario de Estado en entrevista con Radio Pauta. "Recordemos que la ley de seguro Covid y que estipula la necesidad de que cada trabajador tenga un seguro contratado por la empresa, el aforo sanitario, el protocolo sanitario incorporó al cliente y a quienes atienden, y eso en recintos más pequeños genera un impacto negativo, porque se puede dar el caso de que haya un par de personas atendiendo y que no exista aforo suficiente para atender a un cliente, y eso lo estamos revisando", acotó. Junto con lo anterior, agregó que "ese cliente en lugares pequeños está muy poquito tiempo, entonces la relación de contagio se da de acuerdo a la circulación viral y de acuerdo a los tiempos que está expuesta la persona a otra persona que eventualmente pueda estar contagiado. Por lo tanto, también es importante incorporar ese elemento dentro de los protocolos sanitarios, cosa que estamos revisando con el ministerio de Salud". A su vez, Palacios destacó que el Colmed planteara el retorno a clases presenciales como parte de su programa, además de valorar la posibilidad de reducir el periodo de confinamiento. En esa línea, apuntó "que hayan puesto a los niños como relevante para que puedan volver incluso en etapa de cuarentena, me parece importante porque la falta de educación presencial está calando muy profunda en la educación de los niños, y lo segundo que yo destaco es que efectivamente las cuarentenas deberían ser más cortas, porque existe una fatiga de las cuarentenas, después de un tiempo empiezan a disminuir en su efecto".