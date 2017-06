Opinión 11-06-2017

Palmilla de Espinosa (1) -Homenaje a un escritor y servidor público-

Revista LINARES, edición Nº 60, Oct.- Nov. y Diciembre de 1947, trae su nota Editorial, bajo el título de Palmilla de Espinosa, una carta fechada en Santiago, 25 de noviembre de 1947; dirigida a S. E. el Presidente de la República Señor Gabriel González Videla.

Existe hacia el occidente de Linares, la aldea de Palmilla, cuna del escritor y servidor público, Januario Espinosa del Campo; en razón que con el mismo nombre se conocen en Chile cuatro villorrios, entre ellos uno de mayor importancia, por encontrarse sobre el Ferrocarril de San Fernando a Pichilemu, la Sociedad Linarense de Historia y Geografía, se dirige respetuosamente a S. E. el Presidente de la Repú¬blica y le pide que, de acuerdo con los generosos sentimientos de justicia que le distinguen, tenga a bien decretar que el nombre de Palmilla de Linares sea substituido por el de Palmilla de Espinosa, como un homenaje a un insigne escritor que con sus libros se hizo acreedor al respeto y veneración de la posteridad.

La Dirección de Correos y Telégrafos, en cuya repartición Januario Espinosa sirvió los mejores años de su vida, ha honrado su memoria, pues, acaba de crear con su nombre una oficina postal y nuestra Sociedad, que le contó entre sus miembros más conspicuos, colocará una placa de bronce en el lugar preciso donde nació.

Teniendo conocimiento que S. E. tuvo oportunidad de justipreciar muy de cerca las cualidades de este ilustre escritor y servidor del país, la Sociedad Linarense de Historia y Geografía, anhelosa siempre de ensalzar las glorias de su Provincia, queda confiada en que el Primer Mandatario de la Nación, accederá a la petición que le dejamos formulada; así el nombre de Januario Espinosa quedará eternamente inmortalizado en el corazón de sus comprovincianos. Saludan muy respetuosamente a S. E., Julio Chacón del Campo, Presidente; Dr. Francisco Ferrada A., Secretario.

Oficina de Correos Januario Espinosa del Campo. La oficina postal, en este apacible rincón de la Palmilla, tuvo su origen en una petición formulada al Director General de Correos y Telégrafos, señor Luis Campos Vásquez, por la Sociedad Linarense de Historia y Geografía y Centro Hijos de Linares.

En la oportunidad estas instituciones, en su generoso deseo de perpetuar la memoria de Januario Espinosa, solicitaron de su consocio Luis Campos Vásquez, cuando asumía Dirección General de Correos y Telégrafos, dispusiera la creación de esta oficina y la emisión de una estampilla con la efigie del escritor y servidor público.

Discurso del Director General de Correos y Telégrafos. Esta dirección ha querido rendir un homenaje póstumo a la memoria de su ex-funcionario, Januario Espinosa, dándole su nombre a esta oficina de Palmilla, lugar en donde el escritor abriera por primera vez sus ojos maravillados al mundo. Tal vez sea humilde, más la Dirección General tiene el propósito de mejorar sus servicios.

Januario Espinosa se inició como empleado de Correos, en Temuco. Luego renunció, para reincorporarse -casi de inmediato- como oficial en Santiago. Su espíritu inquieto lo llevó a trabajar en Concepción, Copiapó, Ligua, Illapel, Chillán y La Serena, entre otras.

Siguió su carrera administrativa como Jefe de Reparto, Telegrafista, Jefe de Turno, Oficial de Inspección, Jefe de Distrito, Profesor de Telegrafía, Subinspector Técnico y Jefe de Sección de primera clase del Departamento de Instrucción y Bienestar de la Dirección General, desde cuyo puesto se acoge a los beneficios de la jubilación, que le fueron concedidos el 18 de febrero de 1927.

En todos sus cargos dejó grato recuerdo de sus condiciones selec¬tas de buen compañero y buen jefe, de su ecuanimidad y sentido de jus¬ticia en sus resoluciones. Durante su permanencia en el servicio de Correos y Telégrafos aparecieron los primeros brotes de lo que más tarde fuera su fecunda labor intelectual.

Es así como su novela Cecilia la escribe durante su permanencia en Copiapó, para entregarnos después la Señorita Cortés ¬Monroy, Un Viaje con el Diablo, y otras, en las que sus per¬sonajes fueron tomados de la realidad en su trabajo. El telegrafista y la sencilla y dulce empleada de correos, que nos muestra en sus páginas, somos nosotros mismos los que nos hemos quedado entre ellas.

Es muy grato presidir este acto, cuyos recuerdos me transportan a mi niñez que, al igual que Januario Espinosa, la pasé en este lugar linarense a la sombra bienhechora de sus árboles, pegado a la tierra, como queriendo descubrir sus misterios, en contacto con la pureza de sus aguas y anhelando la luminosidad de sus estrellas.

Discurso de Julio Chacón, Presidente de la Sociedad Linarense de Historia y Geografía. Ya es una realidad la nueva oficina y lo será también -en un futuro no lejano- la estampilla que dará a conocer, en lejanos continentes y en los últimos rincones del país, la serena faz de un poeta que nació en este lugar.

La Sociedad Linarense de Historia y Geografía, que en esta forma ha querido hacer imperecedera la memoria de uno de sus miembros más distinguidos y figura sobresaliente de las letras nacionales, considerase muy honrada que antes de un año haya sido una hermosa realidad el funcionamiento de esta oficina, cuya creación queda bien justificada por la importancia que está tomando una de las más prósperas aldeas de la región.

El nombre de Januario Espinosa es símbolo de perseverancia, trabajo, sencillez, modestia y de ingénita bondad. Sus libros están llenos de nobles enseñanzas, exaltación de nues¬tras bellezas, de recuerdos de esta tierra que para él fue tan querida.

Despejando dudas sobre las informaciones encontradas. Respecto de la solicitud, para bautizar el lugar como Palmilla de Espinosa, el Mandatario respondió a D. Julio Chacón, el 10 de diciembre, diciéndole que había enviado la nota al Ministro del Interior -Contralmirante Immanuel Holger - para su estudio. Nunca se resolvió.

Se firmó un acta y se descubrió la placa con el nombre de CORREOS, a la que se le incluiría el nombre de Januario Espinosa, en un futuro próximo. Nunca se hizo.

D. Julio señaló en su discurso: “es una realidad la nueva oficina y lo será también -en un futuro no lejano- la estampilla que dará a conocer un poeta que nació en este lugar”. Las estampillas las hacía la Casa de Moneda, era necesario hacer un diseño por un dibujante especializado y en esa época requerían de una ley. Nunca se hizo. (Bibliografía: Revista LINARES, N° 60, 1947. Fotografía: Archivo de Jaime González Colville)