13-06-2017

Palmilla de Espinosa (2) -Homenajes que pasaron al olvido-

El objetivo de estas crónicas, detallando lugares, fechas, nombres, y otros argumentos, no pretenden otra cosa que traer -desde el recuerdo- hechos, situaciones, personas y personajes que fueron protagonistas de ellas. Una rica historia de la ciudad y sus habitantes, fortaleciendo la identidad comunal.

Januario Espinosa, su vida ofrece ejemplos que la juventud debe imitar y el hombre maduro practicar.

Don Julio Chacón, en parte de su discurso, señaló: “los homenajes rendidos a Januario Espinosa -al inaugurar la oficina de correos en Palmilla- son dignos de sus méritos y virtudes. Su labor literaria de medio siglo, sus servicios al país durante treinta años, la labor periodística de toda su vida, los diez libros publicados, le dan títulos sobrados para que las generaciones venideras, coloquen en este mismo sitio un busto de bronce sobre columna de granito, consagrado a su memoria y destinado a recordar la luminosa trayectoria de su vida intelectual. (El busto, al parecer, no existe. Salvo la imagen que registra el mural de Olmos, en el municipio de Linares)

En manos de los vecinos de Palmilla, forjadores del alma de los niños, de los habitantes que se interesan por la grandeza del lugar, queda la tarea de glorificar dignamente y de realizar lo que falta para que el recuerdo de Januario Espinosa “sea dominador del tiem¬po y del olvido”. Es poco lo que queda por hacer y el camino está preparado.

En mi carácter de Presidente de la Sociedad Linarense de Historia y Geografía, tengo la satisfacción de expresar nuestra gratitud muy sin¬cera a Luis Campos Vásquez, que acogió tan generosamente nuestra petición. A Adolfo Bustamante, jefe del sector postal de Linares, que contribuyó eficazmente a la realización del proyecto.

A la señora Teresa Rojas Fuentealba, en su calidad de agente de esta oficina, ha prestado todo su entusiasmo para asegurar su expedito funcionamiento; y a todos los vecinos de Palmilla que han ayudado a la feliz realización del ideal tanto tiempo soñado y que desde hoy producirá una nueva sonrisa en los labios de la niña o del joven que vengan a retirar la carta tanto tiempo esperada.

“En esta casa nació el célebre literato y prestigioso servidor público, Januario Espinosa, el 11 de marzo de 1879”. Hicieron colocación de esta placa Roberto Segura y Roberto Villa y, por disposición del Profesor Claudio Rosales, la declaró inaugurada el Presidente de la Sociedad Linarense, quien tras un elogio de la personalidad de Januario Espinosa, expresó que aquella casa, sencilla en apariencia, confiando que en el futuro debía ser adquirida para crear allí una Escuela pública, pues estimaba que de¬bía ser un lugar respetado -a través de las edades-, en forma en que se respetan y veneran las casas de los grandes hombres. (La escuela del lugar lleva su nombre)

Expresó además que la casa constituía un modelo típico de las construcciones de la época en que Palmilla vivió los años más gloriosos de su vida; razón que debía ser considerada, para conservarla como monumento público.

Oficina Postal Januario Espinosa. El recinto de la nueva oficina estaba adornado con flores y guirnaldas, ofreciendo un magnífico aspecto. Frente a ella y en un amplio corredor que da a la calle principal de Palmilla, se verificó el acto de la inauguración, que consistió en dos discursos pronunciados por el Director General de Correos y Telégrafos, Luis Campos Vásquez, y el Presidente de la Sociedad Linarense de Historia y Geografía, en el canto de la Mar¬cha compuesta por la Sra. Teresa Rojas, en la firma del Acta de Inaugu¬ración de la oficina y en un banquete que fue servido bajo una gran ra¬mada construida especialmente para este acto.

Fue para todos una sorpresa la forma en que ha quedado instalada la nueva oficina. Desde luego constituyó una novedad el casillero de 5 apartados, un escritorio para los que deseen escribir allí sus cartas, un talonario para la correspondencia sobrante y un pequeño escritorio con cajones para la gente y dos grandes letreros de fierro enlozado con el nombre “Oficina de Correos”, a los cuales se les agregará próximamente “Januario Espinosa”.

Almuerzo campestre. Al finalizar el acto oficial de la inaugu¬ración de la nueva oficina, la concurrencia fue invitada, a un gran almuerzo que se sirvió bajo una ramada y que consistió en una inmensa empanada de horno, de forma redonda, una ca¬zuela de cordero y un asado al palo, remojados con tinto y blanco de pura cepa palmillana. De aperitivo fue servido un exquisito ponche con frutillas; que llamó especialmente la atención de todos por su sabor tan agradable.

Una estampilla como recuerdo. Por indicación del Presidente de la Sociedad Linarense de His¬toria y Geografía al término del almuerzo, cada uno de los asistentes ob¬tuvo en la oficina postal una estampilla timbrada y con la firma del Director General de Correos y Telégrafos, correspondió adquirir la primera a Julia Chacón N. Por rara circunstancia las estampillas que había ese día llevan el retrato del autor de Don Quijote de la Mancha, la obra que con tanto cariño leyó siempre Januario Espinosa; tendrán en el futuro un gran valor filatélico, ya que son las únicas que llevan la firma de la más alta autoridad de los servicios de correos y telégrafos.

Retrato de Espinosa en el Solar linarense. La señora Emilia Pincheira v. de Espinosa obsequió a la Sociedad Linarense de Historia y Geografía un retrato al óleo del que fuera su marido y que corresponde a la época en que el ilustre escritor alcanzó la plenitud de su vida. En una sencilla ceremonia, se procedió a su colocación en el Salón de Honor del Solar Linarense (hoy inexistente), donde que¬dará instalada la Galería de Linarenses Ilustres y Servidores Públicos de Linares, Parral y San Javier. (S

Traslado de los restos de Espinosa a Linares. En marzo de 1995 surgió la idea; que explica el académico e historiador Jaime González Colville: “tomó contacto conmigo don José Vargas Vega -Seremi de Educación- para efectuar este traslado, desde el Cementerio General de Santiago, para lo cual dio su apoyo el Alcalde Sergio Sepúlveda Corvalán. Un año antes me cupo traer los restos de Valentín Letelier Madariaga, de manera que al Alcalde Sepúlveda le pareció interesante repetir la experiencia”.

“Hice los contactos con su hijo Víctor Hugo Espinosa Carvajal, se hicieron las autorizaciones para las firmas que permitieran la exhumación, hubo conferencia de prensa....Pero, alguien de la comisión dijo en una radio “que no era un gran escritor…".

“Lo anterior indignó a don Enrique Chacón, quien se comunicó con el hijo ya citado, y todo, pese a mis diligencias y acciones de buena voluntad, no se materializó”.

“Tampoco se imprimió un pequeño libro -ofrecido para la misma fecha de traslado-, que se entregaría a los estudiantes. Todo quedó a fojas cero”. (Bibliografía: Revista LINARES, 1946. Archivo bibliográfico Jaime González Colville. Historias de Linares, Biblioteca Pública 008, “Manuel Fco. Mesa Seco” de Linares).



Manuel Quevedo Méndez