Nacional 29-01-2019

Paloma Mami supera a Mon Laferte como la artista nacional más escuchada en Spotify

La ex chica Rojo llegó a los 3.288.091 oyentes mensuales, superando a Mon Laferte que cuenta con 3.176.867, según datos que entrega la compañía de la plataforma streaming. Paloma Mami logra este hito con tan solo dos canciones en su repertorio, "Not Steady" y "No te enamores de mi". Sin embargo, ambos materiales aún no logran superar a los dos temas más reproducidos de Mon Laferte, "Tu falta de querer" y "Amarrame", que alcanzan los cien millones de reproducciones en Spotify. La intérprete de música urbana, fue recientemente confirmada para encabezar el festival "Urban Trap Fest" que reunirá a reconocidos exponentes nacionales del género como DrefQuila, GianLuca y Ceaese el próximo 1 de junio en el Teatro Caupolicán. Esta presentación se suma a la ya agendada para el 31 de marzo en el marco de Lollapalooza Chile 2019.