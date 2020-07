Opinión 16-07-2020

Pan para hoy y trabajar por mejores pensiones para mañana





El retiro del 10% de las pensiones por muchos fue calificado como pan para hoy y hambre para mañana, pero ¿qué pasa si no llegamos al mañana? Alguna vez se dijo que nos debíamos preocupar de lo urgente para luego llegar a lo importante, hoy este proyecto tiene las dos cualidades. Es urgente que las personas de la clase media puedan tener una ayuda y es importante que comencemos a hablar y cuestionar -para mejorar- nuestro sistema de pensiones.



Sin duda que la aprobación transversal en la Cámara de Diputados muestra que hoy esto no es un simple berrinche, sino más bien una necesidad. Está claro que ninguno de nosotros cree que tomar el dinero de las pensiones es la solución para todos nuestros problemas, más si no hay una real ayuda a nuestras comunidades que hoy se ha visto afectada por la pandemia.



Tenemos que preocuparnos de tener pan para hoy y así poder trabajar para tener un sistema de pensiones que nos asegure un ingreso digno para l@s adultos mayores.

El 10% del sistema de pensiones – si pensamos - no es una cifra significativa, pero si muestra una señal de que al fin podemos disponer de nuestros ahorros. Hoy se evidencia una vez más que nuestra sociedad es desigual, y que en muchos lugares la desnutrición existe y no es, como muchos indolentes quieren mostrar mofándose en redes sociales, sino que es un sueldo que solo alcanza para comprar lo más barato: pan.



La fuerza que tomo la idea del retiro del 10% de nuestras pensiones es sólo una consecuencia de la falta de medidas por nuestras autoridades para construir un Chile más justo. Recordar que como indica Fundación Sol el 50% de pensiones autofinanciadas son menores a $150.000 y con retiro del 10% (con mínimo de 35 UF) bajarían entre $2 mil y $22 mil (sin considerar el reintegro de fondos y no será el acabo de mundo que muchos pronosticaron.





(Waldo Alfaro)