Nacional 02-09-2018

"Pancho" Molina, ex baterista de Los Tres: "Siempre intuí que no se iba a dar una reunión"



Después de 12 años viviendo en Estados Unidos, Francisco "Pancho" Molina decidió volver a su hogar en Chile. Estando en Norteamérica, el baterista estudió gracias a una beca en la prestigiosa Berklee College of Music, en Boston, y continuó desarrollando su faceta como músico de jazz. Allá editó dos discos como solista: Open for Business (2011) y La Continuación del Sonido (2012). Moviéndose por la Costa Este del país y empapándose de una gran cantidad de sonidos en su paso por Nueva York, quien fuera el hombre de las baquetas en la formación original de Los Tres volvió hace tres años a Concepción, su tierra natal. En la casa que lo vio crecer, Molina instaló un estudio de grabación y desde allí explora el hip hop, un género que como músico nunca había experimentado y que fue descubriendo mientras estuvo radicado en el extranjero. "Allá está bien fuerte el jazz y la música del mundo, en general. También el hip hop y es como re común el crossover. El hip hop es como el blues: permea todas las tendencias y está muy presente en el ambiente", dice. "La verdad es que yo creo que está metido en toda la música popular y mainstream. Lo que tú escuches en cualquier país del mundo está heavymente influenciado por el hip hop: desde el reggaetón hasta cualquier banda que quiera hacer música pop, incluso rock. Todo tiene su dosis de hip hop". Su apertura hacia este estilo musical hoy lo tiene como uno de los miembros de Jodelase, un colectivo que encabeza el rapero penquista José "Jodelase" Díaz y que en 2014 se reformuló como banda con la llegada de Fabián Núñez en el bajo, Gonzalo Novoa en guitarra y coros, y DJ Massivo en la tornamesa. Francisco Molina se sumó hace un año y medio al proyecto que cuenta con el EP No Como Otros, producido por él y mezclado en Nueva York por Jeremy Loucas, ganador del Grammy. Este sábado 1 de septiembre, Jodelase abrirá el show de los raperos californianos Delinquent Habits en "La Bodeguita de Nicanor" de Concepción, donde mostrarán un repertorio compuesto por ocho canciones. El viaje a las melodías urbanas y las rimas son la prioridad actual de quien fuera uno de los fundadores de Los Tres. Y aunque han pasado 18 años desde que abandonó el grupo, Francisco "Pancho" Molina asegura que se encuentra en paz con sus ex compañeros de banda, pues no hay temas pendientes entre ellos y las ganas de un reencuentro están.