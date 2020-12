Opinión 16-12-2020

PANDEMIA CORONAVIRUS: SOCIEDAD A LA DERIVA







A días de celebrar la fiesta Navidad y el cambio de año calendario con la emoción que ellas producen y la ilusión, sobre todo en niños y niñas, un momento de encuentro y compartir, de felicidad y recogimiento frente a los valores fundamentales de la sociedad, cuando es debido practicar la solidaridad y caridad en armonía, paz y amor, cuando debemos perdonar la ofensa y escuchar, con sigilo, la oración de la abuela al lado de la estufa; entonces, vivimos de añoranza, de recuerdo de un tiempo pasado distinto y diferente; pero debemos asumir esta nueva realidad que se vino a instalar en nuestra aldea global: Covid-19 Pandemia del coronavirus.

Durante esta fiestas, debemos ser, absolutamente, responsables, cuidarnos y cuidar al otro respetando las normas indicadas por la autoridad sanitaria pertinente y las autoridades políticas del estado en todo nivel, debemos continuar alertas y prevenidos, sólo actuando como comunidad organizada podremos vencer a este virus letal y mortal que nos ataca dejándonos a la deriva como sociedad global.

Todo se modificó a partir del inicio de la Pandemia, hemos experimentado en múltiples ámbitos para comunicarnos y compartir, hemos recreado los medios, abierto ventanas y puertas hacia un universo desconocido, irregular, moderno, digital para algunos, de confinamiento para otros que no tienen acceso a la red digital que cubre el globo terráqueo. Siempre, los más necesitados y carentes están al final de la cadena: Simplemente, a la deriva, desvalidos y mendigos en busca de oportunidades en un mundo egoísta, individualista y materialista que no ofrece solución a las necesidades más sentidas de los humildes, hombres y mujeres de trabajo de este tiempo: Siglo XXI en inicio.

Disfrutemos de estas fiestas en familia, compartamos con nuestro núcleo familiar más próximo, seamos asertivos, empáticos y comprometidos con el bienestar de nuestro prójimo, evitemos las aglomeraciones y cuidemos, en especial manera, a nuestros niños y adultos mayores.

La pandemia modificó el curso de la historia, quizás no se pudo prevenir y cuando entramos en estado de alerta, ni siquiera pudimos dimensionar la magnitud de la catástrofe, se trata de un virus, extremadamente, contagioso, que en definitiva mata por doquier. Miremos hacia el cielo y pidamos misericordia, que la ciencia pueda resolver su obligación ante la creación de una vacuna, pero nosotros, humildes ciudadanos, sólo, podemos cuidarnos y realizar oración sin importar nuestra particular creencia, Dios todo lo puede y todo lo ve… Sabe de nuestras extremas necesidades e iluminará el sendero para nuestra aldea global, una sociedad a la deriva que requiere compromiso y dedicación de todos para vencer los obstáculos que se nos presentan. Sepultemos a nuestros muertos y continuemos la batalla sin cuartel contra el Covid-19.



(Marcelo Sepúlveda, profesor de Retiro)