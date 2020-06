Deporte 23-06-2020

Pandemia obliga a suspender los Juegos Binacionales de la Integración



Por primera vez en su historia, esta gesta deportiva internacional entre 4 regiones chilenas y 4 provincias trasandinas no se disputarán por la contingencia sanitaria del Covid-19.

El Consejo General de los Juegos Binacionales Cristo Redentor, comunicó mediante Oficio N°463, la suspensión definitiva de los XXIII Juegos Binacionales de la Integración Andina Santiago 2020.

Lo anterior, debido a la pandemia por Covid-19 que afecta a la humanidad y que no escapa a la realización de eventos deportivos de magnitud.

En los Juegos Binacionales participan delegaciones deportivas de las Regiones de Valparaíso, Metropolitana, Libertador Bernardo O´Higgins y del Maule, por Chile y delegaciones deportivas de las Provincias de Mendoza, San Juan, San Luis y Córdoba, por Argentina.

Al respecto, la Seremi del Deporte, Alejandra Ramos Sánchez explicó “nos comunicó el Presidente de los Juegos Binacionales, Luis Oliva González, la suspensión de este evento internacional y era lógico, ya que esta pandemia no solo afecta al mundo, sino que a Sud América en general, por lo que los Juegos también sufrieron su prorrogación. Este año la versión XXIII, se realizaría en Santiago, por lo que el Director Regional de la Metropolitana y Presidente de los Juegos, Luis Oliva, recogió la preocupación sanitaria de ambos países y con ello se indicó la imposibilidad de realización de los procesos deportivos conducentes a seleccionar deportistas y menos aún los procesos preparatorios para la competencia misma, la que involucra diez disciplinas deportivas -atletismo, ciclismo, tenis, básquetbol, vóleibol, tenis de mesa, natación, taekwondo, balonmano y hockey patín-damas y varones. De esta manera, se determinó suspender hasta el próximo año esta competencia de hermandad e integración que se ha venido realizando hace 22 años”, dijo la autoridad del deporte regional.

Mindep-IND había destinado 14 millones 873 mil pesos en pago del recurso humano y 40 millones 700 mil pesos en servicios en los procesos selectivos locales que estaban previstos realizar para el segundo semestre del año en curso.

De acuerdo a cómo evolucione la pandemia, los XXIII Juegos Binacionales de la Integración Andina se reprogramarán para 2021 en la misma Región Metropolitana.