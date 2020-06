Editorial 25-06-2020

Pandemia y alimentación



Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), cerca de un millón de chilenos estarán, tras la pandemia de COVID 19, en la condición de inseguridad alimentaria, es decir, no tendrán los medios económicos para comprar alimentos esenciales para sobrevivir.



Tanto la FAO como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) han sostenido reuniones con los ministros de Agricultura de América Latina.



A finales del 2020, que es cuando se avizora que termine la crisis sanitaria, 85 millones de personas no tendrán con qué alimentarse, de ellos 74 millones serán de América y los países del Caribe serán los más afectados.





En el caso de Chile- de acuerdo a lo aseverado por el Ministro de Agricultura- hoy hay 600 mil personas con inseguridad alimentaria y se estima que tras la pandemia se llegue a un millón.



Esto no será por falta de producción, hay suficientes alimentos en el país, tanto lo que se produce acá y lo que se importa, no hay peligro de desabastecimiento, pero sí hay que reconocer que el acceso será el problema. Muchas personas no tendrán dinero para comprar.