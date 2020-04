Opinión 25-04-2020

Pandemia y Turismo



Soy dueño de la agencia de turismo de Santiago llamada Brachitour, que trabaja con turistas brasileños y vine a Linares en búsqueda de la "Patagonia del Maule". Recorri junto a los chicos de Ecoturismo Linares (Fundación Hualo) todo el sendero de trekking para llegar y visitar el Parque Cordillera Los Quemados y muy especialmente la cascada de Las Ánimas. Ya de camino y luego de haber llegado hasta Monte Oscuro, pude apreciar en su espléndida belleza, el Cajón del Río Achibueno con sus prístinas aguas hoy tan escasas. Tres horas y un poco más de caminada y llegamos al parque. Cielo estrellado en esa noche de febrero y un reparador descanso.



El día siguiente me develó el hermoso parque y su entorno de montañas. Caminamos nuevamente y fui conociendo por boca de Christopher el simpático anfitrión, uno a uno los nombres y características especiales de árboles y plantas. Cuánto sabe ese hombre. Pasamos por un mirador y luego llegamos al primer salto, de La Mina. Aún me parece sentir el rocío refrescante en mi acalorada cara.



Un poco más allá encontramos un pozón de aguas transparentes y de una profundidad no menor que invitaron a un baño. Llegamos por fin a la anhelada Cascada de Las Ánimas, la niña bonita del parque y que realmente lo es. La decisión era fácil, traería aquí a mis turistas para que admiraran todo lo que yo había visto pues siendo conocedor no sólo de los lugares de turismo capitalinos, sino que también los de otras regiones, tenía certeza que ellos adorarían este paseo.



Pero a los pocos días y como en un cuento de Disney, de hadas y hechiceros, el cielo se nos nubló, se cerró las fronteras y el turismo entró en modo "pause". Que trastorno, que pena, acabó el verano y hoy aguardamos aún por una respuesta que nadie tiene, cuándo se comienza a normalizar esto. Pero la vida te enseña varias cosas y una de ellas es que no hay tiempos infinitos, ya llegará el día en que traiga a mis turistas a la hermosa "Patagonia del Maule".





(Ricardo Alvarez)