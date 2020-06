Opinión 19-06-2020

Papá, como te extraño



Papá: mi viejo, mi roble, mi amigo ¡Cómo te extraño¡

Quisiera hablar contigo en el silencio eterno

Abrir mis brazos decirte ¡Tantas cosas ¡

Cosas simples del alma mía, por ejemplo

Que eres y serás siempre el consuelo de mis negros días.



Dejaste en mi vida, tantas cosas bellas

Tu ejemplo de hombría, amistad sin fin

Parte de mi tiempo, se fue solo contigo

Pido a Dios encontrarte allá en el confín.



Mis días, sin tus días ya no son lo mismo

Se nota tu ausencia al inicio y al final de cada día

Son la tortura en cada amanecer

No acepto, me revelo a no volverte a ver.



Me parece increíble, me parece mentira

Ver tu nombre en lápida fría

Leer tu fecha de inicio tu fecha de partida

Yo te hablo en silencio a través de la noche y

Y te pido consuelo para mi corazón.



Soy tu hijo mayor ---que te recuerda tanto

Que no podría nunca dejar de pasar

Hoy en tu día te escribo estos versos

Que son un mensaje de Amor, de perdón de todo el bagaje

De lo que siento ahora sin tu amor.





(Mario Villagrán Pinochet)

( Centro Cultural –Maule Sur)