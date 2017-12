Opinión 29-12-2017

Papa Francisco y su Encíclica Laudato Si

Pronto, en enero, recibiremos la visita del Papa Francisco y estimo conveniente que recordemos su encíclica “Laudato Si” (Alabado Seas), donde la Iglesia Católica enfoca sus puntos de vistas frente a la problemática medioambiental y la conducta socio económica de los seres humanos en la tierra, dirigido principalmente a su feligresía.

Transcribo un resumen sobre ella, escrito por Luisa Restrepo, el 18 de junio de 2015, lo cual considero que hace justicia al texto de la encíclica.

“Laudato si, mi Signore”, cantaba san Francisco de Asís. “Alabado seas, mi Señor, por la hermana nuestra madre tierra, la cual nos sustenta, y gobierna y produce diversos frutos con coloridas flores y hierba. (…) esta hermana clama por el daño que le provocamos a causa del uso irresponsable y del abuso de los bienes que Dios ha puesto en ella”.

Afirma el Pontífice: “San Francisco, nos propone reconocer nuestra naturaleza como un espléndido libro en el cual Dios nos habla y nos refleja algo de su hermosura y de su bondad: “A través de la grandeza y de la belleza de las criaturas, se conoce por analogía al autor.

En primer lugar, haré un breve recorrido por los distintos aspectos de la crisis ecológica, con el fin de asumir los mejores frutos de la investigación científica actualmente disponible, dejarnos interpelar por ella en profundidad y dar una base concreta al itinerario ético y espiritual como se indica a continuación. A partir de esa mirada, retomaré algunas razones que se desprenden de la tradición judeo-cristiana, a fin de procurar una mayor coherencia en nuestro compromiso con el ambiente. Luego intentaré llegara a las raíces de la actual situación, de manera que no sólo miremos sólo los síntomas sino también sus causas más profundas”.

Luego, en su encíclica, destaca el papel del ser humano como decisivo en este proceso y cuáles han sido las consecuencias del antropocentrismo moderno:

“Así podremos proponer una ecología que, entre sus distintas dimensiones, incorpore el lugar peculiar del ser humano en este mundo y sus relaciones con la realidad que lo rodea. A la luz de esa reflexión quisiera avanzar en algunas líneas amplias de diálogo y de acción que involucren tanto a cada uno de nosotros como a la política internacional. Finalmente, puesto que estoy convencido de que todo cambio necesita motivaciones y un cambio educativo, propondré algunas líneas de maduración humana inspiradas en el tesoro de la experiencia espiritual cristiana”.

Concluye señalando como debe ser una “ecología integral” que nos plantee reorientar el rumbo para lograr el cambio:

“Muchas cosas tienen que reorientar su rumbo, pero ante todo la humanidad necesita cambiar. Hace falta la conciencia de un origen común, de una pertenencia mutua y de un futuro compartido por todos. Esta conciencia básica permitiría el desarrollo de nuevas convicciones, actitudes y formas de vida. Se destaca así un gran desafío cultural, espiritual y educativo que supondrá largos procesos de regeneración”.

1.- Sobre el calentamiento global:

“Hay un consenso científico muy consistente que indica que nos encontramos en un preocupante calentamiento del sistema climático. En las últimas décadas, este calentamiento ha estado acompañado del constante crecimiento del nivel del mar, y además es difícil no relacionarlo con el aumento de eventos meteorológicos extremos, más allá de que no pueda atribuirse una causa científicamente determinable a cada fenómeno particular… Es verdad que hay otros factores (como el vulcanismo, las variaciones de la órbita y del eje de la Tierra o el ciclo solar), pero numerosos estudios científicos señalan que la mayor parte del calentamiento global de las últimas décadas se debe a la gran concentración de gases de efecto invernadero (anhídrido carbónico, metano, óxidos de nitroso y otros) emitidos sobre todo a causa de la actividad humana.

2.- Sobre el dominio mundial de las finanzas

“El paradigma tecnocrático también tiende a ejercer su dominio sobre la economía y la política. La economía asume todo desarrollo en función del rédito, sin prestar atención a eventuales consecuencias negativas para el ser humano. Las finanzas ahogan a la economía real. No se aprendieron las lecciones de la crisis mundial y con mucha lentitud se aprenden las lecciones del deterioro ambiental. En algunos círculos se sostiene que la economía actual y la tecnología resolverán los problemas ambientales, del mismo modo que se afirma, con lenguajes no académicos, que los problemas del hambre y la miseria del mundo simplemente se resolverán con el crecimiento del mercado. No es una cuestión de teorías económicas, que quizás nadie se atreve hoy a defender, sino de su instalación en el desarrollo fáctico de la economía. Quienes no lo afirman con palabras lo sostienen con los hechos.

3.- Sobre el embrión como naturaleza que hay que defender:

“Dado que todo está relacionado, tampoco es compatible la defensa de la naturaleza con la justificación del aborto. No parece factible un camino educativo para coger a los seres débiles que nos rodean, que a veces son molestos o inoportunos, si no se protege a un embrión humano, aunque su llegada sea la causa de molestias y dificultades”.

4.- Sobre la familia:

“Quiero destacar la importancia central de la familia, porque es el ámbito donde la vida, don de Dios, puede ser acogida y protegida de manera adecuada contra los múltiples ataques a que está expuesta, y puede desarrollarse según las exigencias de un auténtico crecimiento humano. Contra la cultura de la muerte, la familia constituye la sede de la cultura de la vida.

Pequeños gestos de sincera cortesía ayudan a construir una cultura de la vida compartida y del respeto a lo que nos rodea”.

5.- Sobre cristianos orantes que se burlan del medio ambiente:

“Tenemos que reconocer que algunos cristianos comprometidos y orantes, bajo la excusa de realismo y pragmatismo, suelen burlarse de las preocupaciones del medio ambiente. Otros son pasivos, no se deciden a cambiar hábitos y se vuelven incoherentes. Les hace falta entonces una conversión ecológica, lo que implica dejar brotar todas las consecuencias de su encuentro con Jesucristo en las relaciones con el mundo que los rodea”.

Para el científico Lawrence M. Krauss, si bien el intento del papa es loable, al provenir de una reflexión teológica mas que científica, termina siendo incompleta como solución total del problema y a diferencia de lo que de los que opina el Papa, si bien el consumo desmedido de los países ricos es la gran parte del problema de desastre ambiental, también está la prohibición de los métodos anticonceptivos y sus consecuencias en una explosión demográfica, desigualdad y pobreza en sus proyecciones de crecimiento dentro de los próximos años, lo que demandará tremendas cantidades de energía y alimentos para su desarrollo, que desolarán los ecosistemas al seguir el modelo económico liberal de mercado imperante.

Cobran valor las palabras de Barak Obama cuando nos dice: “Somos la primera generación en sufrir los efectos del calentamiento global y la última generación que podemos hacer algo para impedirlo”.



Carlos Cabezas Gálvez

escritor y ensayista