Social 18-01-2018

Papa pidió perdón por los abusos cometidos en la Iglesia: "Siento vergüenza"

En medio de su discurso en el Palacio de La Moneda, el papa Francisco pidió perdón por los casos de abusos perpetrados por miembros de la Iglesia contra niños.



“Aquí no puedo dejar de manifestar el dolor y la vergüenza, vergüenza que siento ante el daño irreparable causado a niños por parte de ministros de la Iglesia”, dijo el pontífice.



“Me quiero unir a mis hermanos en el Episcopado, ya que es justo pedir perdón y apoyar con toda la fuerza a todas las víctimas, al mismo tiempo que hemos de empeñarnos para que no se vuelva a repetir”, añadió Francisco.

Esta alocución del líder religioso fue aplaudida por los asistentes al evento oficial, en el cual se le rindió una bienvenida en calidad de jefe del Estado Vaticano. Presentes se encontraban la presidenta Michelle Bachelet, el presidente electo, Sebastián Piñera, y el expresidente, Ricardo Lagos, entre otros.



Francisco abrió su intervención recordando su paso por Chile durante su juventud, y las enseñanzas que aprendió, sobre todo aquellas en relación al padre Alberto Hurtado.



Además, manifestó que espera que su paso por suelo chileno pueda ser un tiempo “de gratitud por tanto bien recibido” y citó estrofas del himno nacional para hablar de nuestro país.



En esa línea, agradeció a Michelle Bachelet por la bienvenida y en su figura, dijo, quiso saludar a todos los chilenos, de norte a sur, donde destacó la “polifonía” que nos caracteriza como pueblo. Aprovechó, también, de saludar al expresidente Piñera y de destacar el progreso obtenido por nuestro país en el último tiempo.



Bergoglio también destacó la solidez y la madurez cívica que goza nuestro país, “lo que adquiere un relieve importante a 200 años de la declaración de la independencia”, sostuvo.



La cabeza de la Iglesia calificó ese momento como “importante”, el cual -a su juicio- fue “fundamentado en el derecho”, recordando que, sin embargo, durante su vida republicana, Chile ha debido enfrentar momentos turbulentos.



En esta porción de su discurso, recordó las palabras del cardenal Raúl Silva Henríquez, diciendo “nosotros –todos- somos constructores de la obra más bella: la patria. La patria terrena que prefigura y prepara la patria sin fronteras. Esa patria no comienza hoy, con nosotros; pero no puede crecer y fructiferar sin nosotros”.