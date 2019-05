Crónica 16-05-2019

Para el 2025 faltarían 1324 profesores en el Maule

A pesar de estudio de Elige Educar, que proyectó un déficit en la cantidad de docentes de educación básica y media del país, hay exitosas iniciativas en la región que buscan atraer a jóvenes talentosos para estudiar pedagogía.

Un reciente estudio de la Fundación Elige Educar sobre la dotación docente en Chile, proyectó que para el 2025 habrá un déficit cercano a 32 mil profesores idóneos en el país para impartir clases, es decir, que estén formados como pedagogos y en el área que impartirán.

Una alarmante cifra que en el Maule proyecta un déficit de 1.324 profesores al 2025, según la publicación. Sin embargo, la buena noticia, es que desde hace años hay iniciativas que se preocupan de otorgar facilidades para ingresar a la universidad a jóvenes que realmente estén interesados en prepararse para ser profesor-a.

Es el caso de la Universidad Católica del Maule (UCM), que con su programa de Atracción de Talentos en Pedagogía (PAT) cuenta con un grupo de 57 estudiantes formándose actualmente en alguna carrera docente. “En sus cinco años de vida, este programa ha logrado posicionarse a nivel local, siendo reconocido por el Ministerio de Educación”, sostuvo su coordinadora, Karen Gajardo.

NO DA LO MISMO

El mencionado estudio concluye, además, que, para mejorar la calidad de la educación en el país, se necesita, entre otras cosas, profesores con el conocimiento y preparación pedagógica necesaria para enseñar. Actualmente existen alrededor de 6.898 personas no idóneas impartiendo clases, es decir, que no son titulados en pedagogía o no cuentan con el título en la disciplina y/o nivel de enseñanza en donde enseñan.

Para Lorena Alaluf, perteneciente al equipo de coordinación del programa PAT de la UCM, quien es candidata a doctora en educación y profesora general básica de profesión, no da lo mismo estudiar pedagogía o no para hacer clases en enseñanza básica o media. “Si bien la ley faculta a quienes no lo son para ejercer la función, es importante que a nivel social se reconozca la importancia de la profesión docente y se comiencen a formar los mejores pedagogos con el fin de transformar esta sociedad a una más justa e inclusiva”, dijo.