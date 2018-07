Deporte 13-07-2018

Para el olvido: Albirrojos cayeron ante Rengo y renunció el técnico

La presión les paso la cuenta a los jugadores albirrojos, más aún que en el Tucapel Bustamante Lastra estuvo el “chuqui” Liencura y terminó con el invicto del “depo,” sumando la salida del técnico en una tarde que se transformó en una verdadera pesadilla para el Depo.

La salida del “monono” marcó la partida de uno de los técnicos que logró la identificación de la comunidad con el equipo y que si bien es cierto cometió errores, igual que todos se puede ir con la frente en alto porque este equipo no es candidato para el descenso.

En la reflexión nos llama la atención porque en este bajón en el rendimiento individual y colectivo que ha tenido el plantel , tal vez la presión jugó en contra en el sentido que necesitaban ganar los partidos de local para aspirar a una posible clasificación en la primera rueda , claro que ahora ya no podrán buscar ese objetivo, lo deberán aplazar para la segunda rueda , donde primero hay que traer un técnico con experiencia y segundo reforzar el plantel con un mediocampista y un delantero que pueda darle madurez y la experiencia que necesita el equipo para ir a luchar con todo la clasificación en la segunda parte.

UN CABALLERO DEL FUTBOL

El ex técnico Manuel González siempre dio la cara, no como otros que cuando el equipo pierde esconden la cabeza como el avestruz. Quizás el pecado fue que le faltó conocer un poco más a los jugadores y algunas equivocaciones como por ejemplo en el último partido ante Rengo, cuando decidió que Irribarra, defensa, jugara prácticamente de 9, un error garrafal, que le terminó por pasar la cuenta. Un equipo que estuvo nublado y que también- seamos objetivos- ha tenido una tremenda baja en el rendimiento individual y colectivo.

El estratega manifestó en sus últimas palabras que frente a Rengo fue un triste resultado: “trabajamos para cosas muy distintas para lo que hicimos en esta última fecha. He presentado mi renuncia al club debido a estos resultados desafortunados, en general la campaña no ha sido tan mala, le pido disculpas a los linarenses por haber estado a la altura de las expectativas. Lo buscamos por todas partes lo psicológico, futbolístico y no se nos dieron los resultados, estoy con el hincha que viene a ver un espectáculo y hoy no jugamos a nada. Me enamoré de esta institución y me voy dolido sobre todo por la forma en que salimos, pero esta es una forma muy peculiar porque no salimos porque la gente nos criticó ni tampoco los dirigentes, somos unos agradecidos por haber hecho las primeras armas en el fútbol. A tener fe porque este plantel está compuesto por grandes personas que tienen hambre de triunfo y darán una grata sorpresa. Finalmente logramos la identidad del club, con jugadores de Linares y eso nos reconforta. Por ultimo quiero desearle de todo corazón al que llegue que tenga el mejor de los éxitos porque hemos dejado un gran grupo, con una base importante”.

Pocos jugadores albirrojos dieron la cara ante esta derrota, frente a un equipo de Rengo que se plantó muy bien y que tuvo al jugador Nicolás Argel, como una figura excluyente. Aunque el tanto para los forasteros fue marcado por Álvaro Palma, en el minuto 31, tras una pelota que no pudo despejar la defensa linarense.

LA DEBACLE

Un ex linarense, Cristian “chuqui” Liencura, que jugó en el mediocampo de Rengo, manifestó que la victoria fue de dulce y agraz. Disparó en sus declaraciones contra el presidente y técnico albirrojo por no haberles dado la posibilidad de jugar un año más en Deportes Linares: “me duele porque recibí muchos insultos de la gradería, jugué 6 años en esta institución. Ahora te digo que al “depo” le falta experiencia en la cancha, observé un equipo que está quebrado, sin una base sólida, pero tengo claro que es la cabeza la que está fallando en Deportes Linares. Tienen que volver a los orígenes. Yo muchas veces tuve ofertas y no las acepté porque quería jugar en Linares, pero ni siquiera me dieron una pelota de agradecimiento, porque yo soy un linarense corazón. Pero, tengo claro que el futbol es cíclico y espero algún día volver a vestir la camiseta albirroja. Nosotros no jugamos bien y hoy lo ganamos porque anotamos el gol y lo defendimos a muerte”.

LOS QUE SUENAN EN LA BANCA ALBIRROJA

El presidente de la institución, Marcos Álvarez, ante la partida del entrenador, señaló que esta situación ya la venían conversando con el cuerpo técnico: “nosotros estábamos preocupados por el bajo rendimiento desde el partido con Mejillones, esto es fútbol, se pierde la posibilidad de clasificar en esta rueda. El directorio ha aceptado la renuncia y agradece los 18 meses de trabajo del profesor y su ayudante Patricio Peralta, por su profesionalismo, disposición y compromiso a trabajar en este proyecto que se iniciara en el 2016 y del cual ellos fueron parte desde un comienzo aceptando el desafío de cambiarle el rostro al club, objetivo que se logró, por eso agradecemos su trabajo. Comenzaremos la búsqueda del nuevo director técnico, mientras tanto, el profesor (PF) Leandro Méndez, será quien asumirá interinamente la conducción del plantel en el partido válido por la décimo cuarta fecha frente al elenco de Municipal Salamanca este día sábado a las 18:00 horas en el Tucapel Bustamante Lastra”.

Extraoficialmente hemos averiguado que suenan dos estrategas: uno de ellos sería Rubén Martínez y el otro un deté que estuvo en Iberia de los Ángeles, pero nada concreto aún.

Los albirrojos se quedaron pegados en los 18 puntos, a cuatro unidades del segundo y tres del tercero, aunque la clasificación ahora depende de otros.



FOTO: Manuel González dejó con tristeza la banca albirroja.



RESULTADOS

ESTADÍSTICAS

D. Linares (0): René Covarrubias, Valther Rozas, Bastián Irribarra, Javier Parra, Diego Fuentes, Matías Parra, Johann Barrera, Felipe Tenorio, Eliacer Pérez, Aarón Araya, y Julio Castro. DT: Manuel González.

Rengo (1): Víctor Gálvez, Fernando Urzúa, Esteban Alarcón, Matías Figueroa, Juan Cáceres, Jesús Urrutia, Cristian Liencura, Vicente Olivares, Nicolás Argel, Daniel Cerda y Álvaro Palma. DT: Percy Rojas (interino).

Juez: John Jara (4)

Publico: 634 personas

Recaudación: $ 634 mil pesos.

Gol: Álvaro Palma, minuto 31 (Rengo)



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo