Opinión 27-05-2020

Para el turista extranjero qué es más atractivo… ¿la historia o los mitos y las leyendas?



La semana pasada, inicié ya de “frentón”, mi campaña para la creación de un “Clúster Turístico para Linares”. Espero que alguien lo recuerde.

Ahí les explicaba, o más bien sosteníamos, una primera aproximación con el concepto Clúster y también les decía de la importancia de comenzar su construcción a partir de la Historia de Linares.

También les sugería que pensaran en tres hechos históricos de Linares que pudiesen ser de interés general de un turista extranjero.

Si algunos lo recuerdan, hasta aquí vamos bien.

Pues bien, debo confesarles algo, que yo no sé mucho sobre la historia de Linares y en esta semana que pasó, entre mi anterior crónica y la de hoy, algo he indagado.

Leí sobre los asentamientos originarios, la conquista, la colonia, la independencia y bla bla bla… Todo total y absolutamente interesante para mí, que soy chileno, bordeo los sesenta años, medianamente culto (o eso me creo), amante de la lectura, hincha de Colo Colo (lo siento tenía que decirlo), es decir, un tipo común y silvestre como supongo tantos de ustedes.

A qué voy, vean bien. Yo he crecido, madurado y ahora estoy envejeciendo, leyendo sobre historias más o menos similares a las que leí sobre Linares. Batallas más, batallas menos, hitos más o hitos menos, la historia que leí, que es super rica y que quede muy claro, no la estoy desmereciendo en lo más mínimo, se parece a la de muchas ciudades de Chile.

He trabajado en turismo ya varios años y siempre con turistas extranjeros, en su enorme mayoría brasileños.

A estos turistas se les muestra el centro de Santiago en los llamados City Tour y es allí donde se ve claramente que les resulta interesante todo lo que se les muestra, que lógicamente ya tiene un “guion” preparado para que sea interesante.

Que la Moneda, que el Mercado, que la Plaza de Armas, que los museos, etc. Todo con apoyo de pequeños parlamentos o relatos que el Guía debe decir por cada lugar que pasa con su comitiva de turistas.

Aquí necesariamente debo hacer un alcance, que por Guía estoy hablando de los buenos guías turísticos, aquellos realmente profesionales del turismo y no de aficionados o guías “parches” que los hay y muchos, trabajando en esto.

Volvamos a los City Tour. Quedamos en que a los turistas les parecía super bien e interesante, ir recibiendo información histórica sobre los diferentes lugares que iban visitando o recorriendo (visitar es ingresar y recorrer es pasar sólo por fuera). Además que hay algo super importante y es que el Guía debe estar preparado para responder las dudas y cuestionamientos que los turistas le hagan. Para eso debe necesariamente saber más de lo que expone y configurar o disponer de una “batería” de respuestas a preguntas frecuentes. Ya saben eso de las “patas cortas” de la mentira.

Pero ahora llego a lo que quiero contarles. La parte más “sabrosa” de los City Tour es, por ejemplo, cuando se les dice a los turistas que el Palacio de La Moneda no puede ser pintado, no por falta de presupuesto, sino porque así está establecido en el diseño original de Toesca. También escuchan con respetuoso interés sobre “Morandé 80”. Se divierten en “La Piojera”, no sólo bebiendo un “Terremoto”, sino que oyendo del Guía que fue el mismísimo Don Arturo Alessandri quien sin querer le dio ese nombre cuando dijo “… y a esta piojera traen al presidente de Chile”.

¿Ustedes me están comprendiendo?

La historia es la base de todo, como ya dije en mi crónica anterior, un lugar sin historia es sólo una postal. No obstante esto, la historia debe concadenarse (Clúster) con el turismo, ayudando a crear el relato adecuado, entretenido y digerible, para que los turistas se diviertan, se asombren y lógicamente nos recomienden.

Volvamos a Linares entonces.

Además de mostrarles la Catedral y la Plaza, el Guía podría desplazarse con su comitiva de turistas, por ejemplo, hasta la esquina de Kurt Moller con Manuel Rodríguez. Ahí se detiene y comienza a contarles sobre la historia/leyenda del “Cura Somoza”. Antes de concluir y que parezca eso mismo, que lo interrumpen, surgen como de la nada un grupo de teatro (de Linares obvio), en un sketch con la estelar participación del “Padre Somoza” y su terrible maldición. ¿Ustedes se imaginan lo interesante que eso resultaría para un turista extranjero?

También se me ocurre que ese mismo grupo de teatro, caracterizara A Servandito, Bernardo O´Higgins y a Arturo Prat.

Lógicamente hay que llevarlos al Mercado y que ahí haya un grupo folclórico (local obvio) que les cante y baile (y los haga bailar) uno o dos pies de Cueca. Las empanadas y la chicha tampoco pueden faltar.

Amigos eso es un Clúster Turístico.





(Ricardo Álvarez Vega, contador auditor)