Agricultura 28-05-2020

Para la provincia de Linares: royecto FNDR – SAG entregará más de 300 millones para la recuperación de suelos





Con la presencia del Intendente Regional, Pablo Milad, la Seremi de Agricultura, Carolina Torres, y el director del SAG, Fernando Pinochet, se informó sobre el traspaso de recursos a agricultores/as de la región, como parte del Proyecto FNDR – SAG “Transferencia para mejorar la sostenibilidad de los suelos agrícolas en la provincia de Linares”, el cual contempla un monto total de 301 millones de pesos.



Esta iniciativa, financiada por el Gobierno Regional, impulsada por el Minagri regional y ejecutada por el SAG a través de su programa de Incentivos para la Sustentabilidad Agroambiental de los Suelos Agropecuarios, SIRSD-S, considera la entrega de incentivos a 60 agricultores de la provincia de Linares, una vez cumplidas las labores de manejo de sus suelos agrícolas, a objeto de reconvertir aquellas zonas afectadas por contingencias económicas y naturales.



Los agricultores beneficiados pertenecen a las comunas de Linares, Longaví, Colbún, San Javier, Villa Alegre y Yerbas Buenas.



El Ministerio de Agricultura en la región, a través de todos sus servicios, ha continuado ejecutando actividades; es así como el Intendente Regional destacó que “la pandemia no va a detener el trabajo que sigue haciendo el Gobierno a través de Agricultura, siendo nuestra zona principalmente agrícola, donde se proporciona el 40% de los empleos y también es fuertemente impactante en el PIB regional”.



Consultado respecto de este traspaso de recursos, la máxima autoridad regional señaló que “este programa, que va dirigido a rehabilitar los suelos degradados, considera más de 300 millones que se van a incorporar para reactivar la tierra y hacerla más productiva; destinado específicamente a la provincia de Linares”.



Cabe señalar que el programa entregará los primeros 100 millones de pesos a 20 productores que postularon al programa con actividades 2019, mientras que el concurso 2020 en su segunda etapa, fue abierto el 25 de mayo y cerrará a fines de julio.



Entre las prácticas bonificadas se encuentran, la nivelación trabajo pala mecánica, acondicionamiento de rastrojos de cereal y de maíz, arado cincel, fraccionamiento de rastrojos y siembras de praderas, entre las cuales destacan la alfalfa, la mezcla de trébol blanco + trébol rosado + gramíneas perennes y la mezcla de gramíneas perennes.



Fernando Pinochet, director regional del SAG, destacó esta entrega, señalando que “en esta primera etapa el traspaso de dineros corresponde a mas de 109 millones de pesos, beneficiando a 23 agricultores y cerca de 630 hectáreas de la provincia de Linares”.



Siendo esta una iniciativa impulsada por el Ministerio de Agricultura en la región para apoyar a los agricultores del Maule Sur; la Seremi del ramo indicó que “esto es un ejemplo más de cómo trabajamos de manera coordinada entre los servicios del agro y los consejeros regionales junto al Intendente y el Gobierno Regional. En este caso, hay que recordar que la motivación para este programa fue apoyar a los productores de cultivos tradicionales que han enfrentado una pérdida de competitividad, como el caso de los remolacheros o maiceros, pero que no pertenecen al segmento de INDAP. La idea es abarcar a otros productores que están necesitando apoyo y que no reciben cobertura directamente porque tal vez son más grandes o bien no cumplen con ser usuarios de INDAP. Lo que queremos es seguir invirtiendo en los suelos de la región para que podamos seguir aumentando los rendimientos y mejorando, al mismo tiempo, la estructura del suelo, porque sin suelo y sin agua no podemos avanzar más rápido”



“En tiempos difíciles es cuando más debemos apoyar a nuestra gente; siguen llegando recursos y seguimos aprobando proyectos; esta vez a través del SAG; es un muy buen proyecto que viene a colaborar en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo”, así destacó el Presidente del Consejo Regional, Juan Andrés Muñoz la relevancia de esta iniciativa.