Opinión 28-07-2020

Para los carabineros, mis Carabineros



Sales temprano a trabajar, con frio, lluvia, calor extremo o simplemente en la lejanía de la frontera y verás risas y llantos, podrás ser testigo de lo más hermoso que el universo ha creado, la vida, al ayudar a traer a un bebé al mundo, verás un niño jugar tranquilo, a un anciano agradecido y a un matrimonio reconciliado, serás cómplice de alguna buena acción y caminarás erguido por la calle, orgulloso de ser Carabinero y feliz de entregar lo mejor de ti a quien más lo necesita, podrás ver que la gente observa tu actuar, sentirá seguridad al verte cerca y hablará de ti por la buena acción que hiciste.

Lograste correr cuadras y cuadras tras el delincuente que robo, sorteaste la muerte cara a cara en un enfrentamiento, viste a un camarada caer y lo ayudaste a seguir, cargándolo en el hombro con tu ropa ensangrentada, se te pasó la mañana y no pudiste tomar ningún vaso de agua, pero que importa ha sido un día intenso, ayudaste a personas y a otro Carabinero, miraste a los ojos a la muerte y te dio otra oportunidad, sentiste ganas de desfallecer, pero sientes que tu acción ha dado felicidad y tranquilidad a muchas personas, ese es un combustible que llena tus motores para seguir adelante.

Pero a veces te sientes cansado, cargas un peso muy grande en tu espalda y recibes reproches e incomprensión de muchas personas, te sientes solo y abatido; sin fuerzas para continuar el camino que decidiste recorrer; aparecen las dudas, los medios y la incertidumbre, el timón se quiebra y no hay viento que sople las velas que se encuentran casi en el suelo, porque no hay jarcias que las afirmen y así poco a poco la embarcación de la vida va camino a encallar en los roqueríos del desconcierto. Aparecen los sentimientos de desesperanza, los malos consejos y las acciones equívocas, aquellos caminos que no conducen a nada bueno y corres el riesgo de tomar malas decisiones, buscar el equilibrio es primordial y la ayuda necesaria que requiere cualquier ser humano para salir adelante nuevamente.

Esta breve narración hace una analogía de la vida del Carabinero, un ser de carne y hueso, expuesto a los elementos e inclemencias del tiempo y las críticas de la sociedad, como también a las dudas de su propia vida, aquel hombre que vemos día a día, siente, ríe y llora como cualquier persona, discierne entre lo bueno y lo malo en forma permanente, su formación ética y el reforzamiento valórico son pilares permanentes y sólidos que no deben jamás doblarse o doblegarse frente a ninguna circunstancia.

Este es el Carabinero que la comunidad quiere y es el que está permanentemente forjando el camino de la seguridad y la paz social. Como Carabinero y Comandante de muchos de ellos, hago una alegoría a sus acciones, son hombres y mujeres de bien, que dejan mucho tras de sí, más allá de lo que deben hacer, por el simple sentido de servir y ver que otra persona es la beneficiaria de una buena acción, de un resultado positivo de una decisión compleja, esa persona es ayudada sin esperar nada a cambio.

De ese Carabinero doy fe, es por aquel Carabinero que escribo estas palabras, es por aquel Carabinero, que son la mayoría, que esta Institución debe estar en el lugar que le corresponde como una Institución fundamental del Estado, es por ese Carabinero, que día a día seguimos sin parar buscando la mejor forma de hacer de este país un mejor país, este es el Carabinero de verdad, al pilar incólume y firme, conocido a través del tiempo y protagonista de muchos episodios históricos de la patria.

Por eso esta columna es para aquellos Carabineros, que ustedes día a día ven en la calle y que con orgullo cumplen su profesión, lo cual me consta hasta en lo más mínimo, sé que dan lo mejor de sí por cada uno de los compatriotas, por cada uno de los habitantes de este país y por lo mismo, debemos defenderlos afanadamente, de forma que aquellos que buscan enlodar a la Institución, sepan que los hombres y mujeres Carabineros de esta patria, tienen el corazón de hierro y la moral suficiente para no claudicar en servir a su país, en la forma que juramos y con el verdadero amor a Chile.



(Subprefecto Administrativo de la Prefectura de Linares, Teniente Coronel José Lorca)