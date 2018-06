Crónica 08-06-2018

Para mejorar productividad de sus suelos: Consejo Regional aprueba millonario proyecto de apoyo para agricultores linarenses

El Pleno del Consejo Regional del Maule en su sesión ordinaria de este martes aprobó una ayuda millonaria para mejorar la productividad de los suelos de la provincia de Linares que se traducirá en 3 años de financiamiento para prácticas que ayuden a revertir la degradación de ese territorio.

Así lo explicaron el Intendente Regional, Pablo Milad y el Presidente del CORE, George Bordachar, quienes junto a la Seremi de Agricultura Carolina Torres informaron de esta aprobación a los agricultores beneficiados.

Se trata de un aporte de recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional por $1.104 millones para el proyecto “Transferencia para mejorar la sostenibilidad de los suelos agrícolas en la provincia de Linares región del Maule”, que será ejecutado por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) a través de un concurso especial de recuperación de suelos.

En el primer año, 2018, se destinarán $226.799.750; en 2019, $440.556.200 y en 2020, $436.634.054 para beneficiar a un total de 200 agricultores linarenses.

Las prácticas a bonificar a través de este concurso serán: incorporación de rastrojos, arado subsolador, arado cincel, nivelación de suelos, fertilización con fósforo y corrección de acidez del suelo, entre otras que permitan mejorar la condición de los suelos y así detener su degradación.

El Intendente Pablo Milad, señaló “Esta es una señal de la preocupación que tenemos como gobierno del Presidente Piñera respecto de la agricultura como principal actividad del Maule. Queremos que nuestros agricultores se mantengan en el campo y que progresen y para eso, un componente fundamental es apoyarlos con dos elementos centrales para hacer agricultura: el agua y el suelo. En el caso del agua, seguimos trabajando para aumentar la infraestructura de riego y ahora, con este programa ayudaremos a que tengan suelos de mejor calidad y por ende más productivos”, señaló el Intendente.

El Presidente del Consejo Regional, Geroge Bordachar, precisó que “este es un claro ejemplo que este Consejo está por sobre pequeñeces políticas o partidistas. Aquí trabajamos todos unidos por el beneficio y desarrollo de nuestra tierra y nuestra gente. Hoy estamos apoyando a los pequeños agricultores que no reciben recursos del Indap, pero mañana estaremos apoyando a organizaciones sociales y pasado a municipios, quienes necesiten mejorar la salud de las personas o a equipar de mejor forma sus servicios. No solo estamos preocupados, sino ocupados en mejorar el desarrollo regional”.

La Seremi Carolina Torres, en tanto, señaló que aquellos productores del segmento de la agricultura familiar campesina también se verán beneficiados por un concurso similar a éste lanzado por INDAP esta semana por $200 millones. “Con la colaboración del GORE podremos atender a todos los segmentos, no sólo a los más pequeños sino también al segmento PYME, que es también otro énfasis de nuestra política agrícola del Gobierno de Sebastián Piñera”, acotó.