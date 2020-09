Agricultura 13-09-2020

Para no creerlo, Deportes Linares comenzaría el campeonato con -9 puntos



Dirigentes albirrojos apelarán la próxima semana a la segunda sala de la ANFP

Los temas de la asamblea fueron importantes, pero nunca tanto como la noticia que tuvo relación con la posibilidad de pérdida de nada menos que 9 puntos antes de inicio del torneo, por parte de los albirrojos a menos de dos semanas del debut. Una tarea que deberán realizar los abogados de la institución.

Para los linarenses, el campeonato se iniciaría en el estadio Ester Roa, en principio el 26 de septiembre en calidad de forastero.

ELECCIONES

Se presentó solo una lista encabezada por el dirigente Mauricio Loyola. Le acompañan David Avendaño, quien estuvo a cargo del camarín y de los viajes el año pasado; Cristian Hormazábal, colaborador de estadio; Felipe Muñoz, que estuvo apoyando la casa del jugador y Carlos Álvarez, padre del presidente saliente, quien apoyó diariamente en el estadio, el año pasado. Es la llamada lista de la continuidad.

Las elecciones están programadas para el 27 de septiembre. Son 242 socios activos. En un principio se realizaría en forma telemática, aunque se está analizando la posibilidad para que los adultos que no se manejan muy bien en Internet puedan participar de manera presencial de no haber cuarentena. Un tema que está a cargo de la comisión electoral.

COMISIÓN REVISADORA DE CUENTAS

Los dirigentes que conforman esta comisión, solicitaron 15 días más, para terminar su trabajo, ya que faltan un par de documentos, pero los dirigentes han manifestado que a la fecha está todo en regla y no existiría ningún dolo o falta de transparencia en la información y menos en los respaldos de gastos de los dineros.

SANCIONES

Con respecto a la sanción por no pago de las leyes sociales de abril, el club fue sancionado y el reglamento indica la resta de tres puntos. La institución apeló a la segunda sala la cual fue aceptada y recién se concurrió el martes de esta semana a la apelación, por lo tanto, de acuerdo a las palabras del presidente de la Corporación, Marcos Álvarez, todavía no hay un veredicto. Existen buenos antecedentes, porque 2/7 jueces dieron a favor nuestro. Y recién el viernes, se notificó la perdida de 6 puntos, como indica el reglamento por el no pago de cotizaciones previsionales del mes de mayo. Por lo tanto, habrá que recurrir a la segunda sala para apelar. El reglamento indica que son cuatro las sanciones: primero, pérdida de tres puntos; segundo, 6 puntos; tercero, 9 y cuarto desafiliación”.

Tal cual lo escribimos en la semana, el nuevo accionista mayoritario (60%) es Mauro Suiz, quien regularizó la situación de todos los jugadores, pagando las cotizaciones previsionales de los meses de abril hasta agosto, por lo que se prevé que el equipo perdería sólo 3 puntos, pero salvara el resto de las sanciones.

En la última asamblea se despidió el actual presidente Marcos Álvarez, quien gracias al trabajo de todo el equipo y por supuesto del aporte del municipio linarense, logró el ascenso del club a la Segunda Profesional. Quizás lo único que se le puede cuestionar a Álvarez fue que confió en la persona de Gabriel Artigues, quien a pesar de todo tenía contrato y algunas acciones. Fue finiquitado y con “platita” en el bolsillo. Así quien no.

La directiva saliente quedará marcada sin duda por el campeonato que consiguió el equipo el año pasado y el retorno al profesionalismo. Lograron algo nunca antes visto como es la identidad del club con la ciudad, un estadio que se vistió de albirrojo en cada jornada, sin duda difícil de olvidar, con jugadores que tenían hambre de triunfo y con un excelente técnico, un caballero dentro y fuera de la cancha: Luis Pérez Franco.

Ahora es de esperar que, por el bienestar de la institución, las cosas se puedan hacer bien. Aunque a todas luces Mauro Suiz, se ve que es una persona que a pesar que venia con la idea de olvidarse de Deportes Linares y bajar la cortina, cambió su actitud, gracias al diálogo una vez más con la autoridad comunal.

PRIMERA FECHA TORNEO SEGUNDA DIVISIÓN

Miércoles 16 de septiembre de 2020

Recoleta – San Antonio Unido 12:00 horas Nicolas Chaguan

F. Vial - Deportes Iberia 16:00 horas Ester Roa

Colchagua – Deportes Concepción 17:00 horas El Teniente (Rancagua)

Jueves 17 de septiembre de 2020

Colina -Independiente 12:00 horas La Florida

Deportes Vallenar – Lautaro de Buin 16:00 horas La Portada

Deportes Linares - G. Velásquez Suspendido



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo