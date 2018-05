Opinión 20-05-2018

¿Para qué?

Días atrás en nuestra conversación a través de esta página dominical juntos divagamos sobre el tema “ Pensamientos a desarrollar ”que, sin marcar gran rating , ya que, en verdad nunca pretendemos ni hemos buscado, sabemos si que, acaparó la atención de muchos y fue bien comentado.

Esta vez pienso y creo que el título ¿ Para qué? En verdad no le dice nada a Ud. e incluso, puede pensar que está incompleto, que algo le falta y…….tiene Ud. toda la razón. En el prefijo ”qué “ está lo medular.

Comprobémoslo de inmediato. Si pensamos que un lento transitar por la vida, como todos lo sabemos, nos va dejando huellas, marcas, lecciones o inquietudes. ¿ Para qué entonces hacemos ese transitar?

Pensamos que lo hacemos por una ley, si no escrita, está en la vida misma que es el nacer- vivir y morir para todos los seres. Pero, el mismo vivir, a cada cual nos va dejando experiencias que, si son éstas, importantes, intensas y significativas se denominan “ vivencias”.

Las mejores agradables y constructivas, nos permitirán evaluar la vida misma con optimismo, fe y alegría.

Muchos pensadores, en pocas frases, condensaron sus experiencias y nos la legaron, no como poemas, si nó como glosarios o sea como catálogos de temas o recopilación de definiciones, de significados desconocidos que, invitan a los lectores a reflexionar sobre la temática indicada, que podría servir como aliciente al crecimiento personal de otros, además de llegar a lo más profundo de los sentimientos.

Esta vez, os invito a conocer algunos. Solo les pido que los lean y luego mediten que en el fondo, todas las ideas expuestas, encierran verdades ocultas que, por estar así, no las vemos al instante.

Una dice: “ Sólo se tiran piedras contra los árboles que dan frutos” Preguntémonos ¿ Para qué o porqué? Si se tiran piedras a éstos, es para poder coger sus frutos. Analógicamente, podemos pues colegir que solo las personas importantes, destacadas, son las que recviben críticas, comentarios, favorables o no. Al contrario, los seres insignificantes, son ignorados, por su mala calidad intelectual y espiritual. Quizás por la misma razón se dice que “ No hay árbol que el viento no haya sacudido y…. a los árboles más altos, son los que sacude más”. Si éstos fueran frutales, más alimentos nos entregarían ¿ verdad?

Otro pensamiento dice “ No conozco ningún signo de superioridad que la bondad” Ud. de inmediato comprobará que ésta, está relacionada con lo expresado anteriormente. Y podríamos agregar que además de la bondad, existen otras virtudes que un hombre de calidad superior también posee, como lo son el cultivo de la lealtad, el respeto, la tolerancia y el amor propio, entre otras condiciones.

¿ Para qué les servirán éstas? Creemos que justamente para distinguir o comparar un hombre ordinario, mediocre con otro de calidad superior.

Este último, además ha aprendido en su caminar por la vida, a cultivar el sentido de precaución, o sea, el adelantarse a los hechos, a las circunstancias. Ha aprendido a planificar su futuro, a no dejarlo al azar. Por lo mismo otro pensador acotó” Excava el pozo, antes de que tengas sed”……..Sabio pensamiento ¿ verdad?.

Un hombre superior se destaca además, por hacer siempre uso de su criterio. ¿ Cuándo? Pensamos que lo debe hacer antes de tomar decisiones. Todos los actos deben en consecuencia hacerse no apresuradamente, sino con paciencia y sin premura. Al respecto acotamos que “ la paciencia es un árbol de raíz amarga, pero que entrega frutos muy dulces” O sea, pienso yo que el esperar con paciencia, significa quizás sacrificar un poco de nuestro tiempo de satisfacciones inmediatas, mas esa espera redundará en beneficios, en satisfacciones y tal vez, en tranquilidad de espíritu.

Ahora, amigo lector, le solicito encarecidamente que lea esta otra reflexión, pero que Ud. saque sus propias conclusiones, preguntándose ¿ Para qué? “ Con una mentira suele irse muy lejos, pero sin esperanza de volver”. Vuelva a leerla y comprobará lo valioso que es hablas siempre con la verdad. ¿ O no piensa Ud.?

Muchas veces hemos leído que: “ El silencio es más elocuente que muchas palabras”. Que todos, cual más cual menos, deberíamos aprender a escuchar, a hablar menos y a cultivar el silencio, como una cualidad que debe distinguir y marcar al hombre probo, correcto.

Por la misma razón, tiempo atrás leímos que “ El Gran arquitecto, hizo al hombre con dos orejas y una boca” ¿ Porqué lo hizo así? Recuerdo que la respuesta era para que el hombre escuchara el doble de lo que habla.

En verdad, si todos aprendiéramos a hablar menos ¡ Cuántos sinsabores quizás nos ahorraríamos ¡ ¿ Verdad?

Por lo mismo finalmente os invito a recordar ese “ dicho” que nos decían nuestros abuelitos “ Quien mucho habla, mucho hierra” Es una verdad del porte de una montaña ¿ verdad? Por lo que recordemos siempre esta otra frase “ Si lo que vas a hablar, no es más bello que el silencio………no lo hagas”.



René A. Recabarren Castillo

Profesor Normalista