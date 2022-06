Social 14-06-2022

Para que este invierno no sea el más duro”: Inician campaña solidaria para apoyar con alimentos y calefacción a los residentes de Fundación Las Rosas



En un año en que la canasta básica ha experimentado fuertes alzas de precios, el llamado de la institución fraterna, que acoge a 2.000 personas mayores desvalidas, es a realizar una donación on line para seguir entregando los cuidados básicos y poder calefaccionar adecuadamente sus 28 hogares a lo largo del país.



“En un año en que todo subió, necesitamos que también aumente tu apoyo y compromiso”, invita la campaña que se extenderá durante el mes de junio.





“Comenzaron los días más fríos del año y quienes tenemos la responsabilidad de cuidar a las personas mayores más frágiles debemos doblar el esfuerzo para seguir combatiendo la pandemia y pasar el invierno sin contratiempos”, así lo explica Tatiana Viveros, directora de Desarrollo de Fundación Las Rosas, al dar a conocer detalles de la campaña solidaria, “Para que este invierno no sea el más duro”, cuyo objetivo es conseguir donaciones, vía on line, para sostener la compra de alimentos y gas para calefaccionar los 28 Hogares en el país.



Las donaciones pueden realizarse a través del sitio web, www.fundacionlasrosas.cl