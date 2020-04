Social 21-04-2020

Para que puedan desarrollar sus clases online CFT San Agustín entregó equipamiento informático y planes de conectividad a estudiantes



La iniciativa, que consiste en el préstamo de equipamiento computacional, planes de conectividad con 60 GB de datos y minutos ilimitados, está dirigida a estudiantes que no cuentan con los medios necesarios para hacer uso de las plataformas virtuales y durará mientras se desarrolle la modalidad remota.



Con el fin de fortalecer las clases a distancia, que se encuentra desarrollando a raíz de la contingencia sanitaria, el CFT San Agustín comenzó esta semana la entrega de equipos informáticos y plan de datos a los estudiantes que no disponen de los recursos necesarios para conectarse a la plataforma virtual habilitada. La iniciativa, sin precedentes en el ámbito de los centros de formación técnica en la región del Maule, responde a una millonaria inversión realizada por la institución de educación superior para asegurar la entrega de formación a sus estudiantes.

Así lo informó el Rector de este plantel, Sergio Morales, quien explicó que esta iniciativa contempla la entrega de 2 mil planes de internet móvil con 60 GB de datos y minutos ilimitados, así como el préstamo de 1.320 equipos computacionales nuevos, por el tiempo de duración de la modalidad de clases online, a estudiantes que declararon no disponer de uno o ambos soportes de apoyo en una encuesta que esta institución aplicó desde mediados de marzo y que, además, son beneficiarios de Gratuidad.

“Estamos –destacó la autoridad– trabajando arduamente, desde cada uno de los estamentos de nuestra comunidad, para que esta contingencia no paralice nuestros servicios, que se enfocan principalmente en dar respuesta a los sueños y anhelos que miles de familias han depositado en el CFT San Agustín, tal como lo soñó en su momento, de manera visionaria, nuestro fundador, Monseñor Carlos González”.

La Vicerrectora Académica de esta casa de estudios, Yéssica Gómez, detalló que hubo un análisis muy exhaustivo de las necesidades que se podrían generar, durante el tiempo que dure la modalidad online, en los estudiantes que carecían de la implementación necesaria. Así, por ejemplo, indicó que se optó por los chips para celulares no sólo con bolsa de datos, sino que, además, con minutos ilimitados “porque consideramos que ellos no sólo tendrán que conectarse al Aula Virtual y descargar archivos, sino que también necesitarán contactarse con sus docentes y jefes de carrera a través de llamadas telefónicas para despejar dudas docentes y administrativas. El objetivo es darle el máximo de apoyo para que puedan sobrellevar esta contingencia temporal y continuar su formación académica”.

Por su parte, la Vicerrectora de Administración y Finanzas, Marisol Figueroa, agregó que la institución tuvo que hacer una importante adecuación presupuestaria para dar respuesta concreta y eficiente a esta contingencia con sus propios recursos. De hecho, informó que ha adoptado, además, una serie de otras acciones complementarias que dan respuesta a esta situación excepcional y a las consecuencias que ella está generando. Así, por ejemplo, informó que se decidió flexibilizar el pago de las cuotas de arancel de marzo, abril y mayo, las cuales podrán regularizarse durante el término del primer semestre, para quienes lo necesiten. Del mismo modo, se reforzará el fondo interno para apoyar a los estudiantes con beneficios de movilización, alimentación y otros que sean necesarios de acuerdo a la contingencia.