Opinión 15-03-2020

¿Para qué servirá una nueva Constitución?



PRIMERO: tres aclaraciones preliminares indispensables.

1.Quienes rechazan el cambio de Constitución, creen haber "descubierto la rueda", al decirnos: la nueva Constitución no mejorará ni las pensiones, ni la educación, ni nada...Esa afirmación es más vieja que "el hilo negro", amigos y amigas. La Constitución democrática que propiciamos, creará las condiciones normativas e institucionales propicias, para que la legislación cambie todo lo que sea necesario cambiar. La Constitución por sí misma no cambia nada. Pero crea las condiciones para el cambio. La nueva Constitución es la condición necesaria. En algunos casos, puede, incluso, incitarlo.

Serán los Gobiernos, los Parlamentos y una ciudadanía participante, quienes deberán actuar, en el marco de la Nueva Constitución. Estas acciones serán la condición suficiente para cambiar a Chile, para bien. Naturalmente, Gobiernos futuros decentes, con sensibilidad social y Parlamentos igualmente decentes, sensibles y responsables. Otros Gobiernos y otros Parlamentos, entonces. Con un Gobierno como el actual, nunca habrá cambios reales, cualquiera sea la Constitución vigente... La Constitución Nueva estaría vigente para el próximo gobierno. Ese es el punto y ese el desafío.

2. En este proceso de Protesta social, ganar sólidamente el cambio de Constitución, es la clave y la madre de todas las batallas. Comenzando por el Plebiscito de Abril. La Derecha dura, lo tiene muy claro: ya comenzó la campaña del Rechazo, del Terror, de alardes, de vociferaciones y de Amenazas violentas. Dentro de los sectores que están por el cambio, al parecer, se está produciendo un consenso social y político cada vez más mayoritario, en torno a esta opción democrática de cambio institucional. Ojalá las manifestaciones masivas y pacíficas futuras, estén en consonancia con ese objetivo principal.

Hay que rechazar todas las violencias y, de manera muy especial, las numerosas y gravísimas violaciones a los derechos humanos provocadas por la Fuerza Pública, sabiendo que son violencias de distinto orden. Esos violentos enfrentamientos se alimentan mutuamente y han puesto el eje o centro de la discusión en sí mismos, en las consecuencias por ellos creadas. Sin embargo, el verdadero centro es el cuestionamiento del modelo económico imperante, la sociedad y la cultura que ese modelo nutre. Ese es el Epicentro de las Desigualdades y de la Crisis que vivimos. No otro.

¿Por qué es tan importante lograr cambiar la Constitución Pinochetista? Porque sin Nueva Constitución, las demandas sociales y políticas, presentes en esta Protesta Social, no podrán ser satisfechas, a fondo. La Democracia chilena estaría en peligro, en ese caso. En cambio, si logramos una Constitución democrática (en Noviembre de 2021), lo más probable es que logremos, en su momento, establecer también un Gobierno y un Parlamento, comprometidos con las demandas planteadas por el pueblo movilizado.

Dentro de los partidarios del Movimiento Social, algunos grupos minoritarios de distinta naturaleza, proponen vías más directas, voluntaristas y de realización inmediata, están equivocados, son vías ilusorias, a mi juicio. Al parecer creen que mediante la lucha callejera, de enfrentamiento permanente con la policía, de saqueos y otros actos similares, van a derribar el inmenso poder, de todo tipo, que está detrás del sistema imperante. La vía violenta no tiene viabilidad social, ni política, ni militar. No es alternativa.

Al inicio del estallido, la evasión del pago del pasaje en el Metro promovida por grupos de jóvenes, tuvo un valor significativo, para encender la mecha. Después vino la grandiosa manifestación del 25 de Octubre de 2019. Esos dos actos, semi pacífico el primero y totalmente pacífico el segundo, marcaron la impronta de esta Protesta Social, Política y Cultural, dándole jerarquía y poder. Las violencias, especialmente las nocturnas que han seguido, no han ayudado la causa (¿En qué podrían haber ayudado a la causa los saqueos, la destrucción de los centros comerciales de Concepción y Valparaíso, por ejemplo?). Se asemejan a escaramuzas inútiles. Las diversas manifestaciones masivas y pacíficas son y seguirán siendo la forma de presión más eficaz. La grandiosa manifestación pacífica del 8 de Marzo de 2020 puso en los primeros lugares las demandas femeninas. Ese es el camino.

Estamos muy conscientes que una Constitución, según la tradición chilena, se refiere a múltiples temas: establecimiento de derechos individuales y sociales, formas de Gobierno, Parlamento, Tribunales, etc, etc. En el próximo punto nos referimos, en forma muy restrictiva, a cinco temas solamente. Cuando hayamos iniciado esas tareas y esas transformaciones, entonces, solo entonces, estaremos en la ruta para solucionar, de verdad, las demandas hoy planteadas. Hay dos temas muy relevantes cuyo tratamiento se hará en otra publicación: causa femenina y causa de pueblos originarios. En verdad, creo que esos dos temas relevantes y complejos sean tratados, con mayor propiedad, por representantes calificados de ambas causas.

Desgraciadamente, amigas y amigos, las cosas no son tan simples...Pero hay que hablar con la verdad.

Seguidamente, en apretados cinco puntos nos proponemos enunciar las grandes tareas y los grandes desafíos que Chile tiene por delante. Uno de ellos se dedica a temas de nuestra Provincia y Región.

SEGUNDO: Los " Para Qué" de una Nueva Constitución.

1. Para recuperar la dignidad del pueblo chileno. Es su derecho dotarse de una Constitución democrática. Es una forma de liberación. Se trata de recuperar para el Pueblo, el Poder Soberano, usurpado por la Dictadura y no recuperado hasta ahora. Se trata entonces de desmontar todas las trabas, todos los cerrojos y subterfugios urdidos por la Dictadura, insertos en la Constitución, tendientes a impedir que el Pueblo exprese su voluntad soberana. Para lograr ese propósito, necesitamos una Nueva Constitución.

2. Para mandatar al Estado, principalmente a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a garantizar perentoriamente con el carácter de urgente, algunos derechos sociales fundamentales:

• Una Educación pública de calidad y generalizada, en todos los niveles. En el nivel universitario, además de la enseñanza, una política de Investigación Científica y Tecnológica acorde con las necesidades y aspiraciones del país. El objetivo es terminar, lo antes posible, con un sistema educacional socialmente estratificado, discriminatorio, clasista y además con porcentajes elevados de bajos rendimientos a nivel nacional. En suma, una gran política pública entendida como un derecho y también como una condición necesaria para el desarrollo del país. Tal vez, pudiera establecerse un nuevo lema nacional: "Gobernar es Educar".

• Una Salud de calidad y generalizada, en todos los niveles y localidades. Calidad en cobertura, equipamiento, infraestructura, recursos humanos con salarios apropiados, oportunidad de atenciones y especialidades.

• Unas Pensiones dignas: adoptando lo esencial de las propuestas del Movimiento NO+AFP. Un Sistema de Seguridad Social al servicio de los pensionados, que les garantice, al menos, una pensión mínima equivalente al salario mínimo. Sí, al servicio de los pensionados y no al servicio del mercado de capitales.

3. Para que establezca los lineamientos básicos del Régimen económico nacional, definiendo lo esencial en el texto Constitucional y dejando al legislador la tarea de traducir y precisar en leyes los términos pormenorizados de tal régimen. Dentro de los “lineamientos ´básicos”, la Constitución debería precisar las siguientes cuestiones esenciales:

• Se reconoce y se garantiza el funcionamiento y desarrollo de las empresas privadas en sus diversas formas, tamaños y modalidades, incluyendo las empresas cooperativas. Sin perjuicio, que a las de menor tamaño y a las cooperativas, se les otorgue algunos incentivos y apoyos públicos. Empresas privadas que reconocen y respetan el rol insustituible de las organizaciones de los trabajadores. Empresas que practiquen realmente el concepto de Responsabilidad Social Empresarial. Un sector privado de tales características, está llamado a jugar un rol estratégico en la economía y el desarrollo nacional.

• Se garantiza el funcionamiento y desarrollo del sector público de la economía. Su participación en la producción de bienes y servicios se regirá estrictamente por las necesidades objetivas del bien común. Su oportunidad y alcance lo establecerá una ley ordinaria. Su rol debe ser determinante en la recuperación, manejo y elaboración de nuestros recursos naturales estratégicos: Cobre y Litio. También en el resguardo y gestión de los diversos usos de ese importante y escaso recurso: el Agua. Este recurso debe recuperar su carácter de "bien nacional de uso público". Este punto y el anterior forman un todo y constituyen una diferencia importante con el modelo económico actual.

• El Estado debe seguir jugando su rol clave en materia de política presupuestaria, fiscal y monetaria. Teniendo en cuenta al Banco Central, en su rol especifico. Y, al mismo tiempo, las instituciones públicas especializadas deberán llevar a cabo las funciones regulatorias, fiscalizadoras y sancionatorias de la producción de bienes y servicios. Velando por que las buenas prácticas permitan el funcionamiento real de una economía de mercado con libre competencia. En el resguardo del Medioambiente, el Estado debe adquirir un rol estratégico, de rango constitucional. Esta es otra diferencia con modelo actual.

• En suma, una Constitución que explicite un paradigma o modelo económico claramente distinto tanto del modelo neoliberal como del modelo estatista o de planificación centralizada. El nuevo esquema económico nacional debiera incorporar las mejores experiencias exitosas en varios países de Europa occidental, adaptándolas a la realidad nacional. No se trata de copiar si no que de aprender. En síntesis, una economía social de mercado de verdad, al modo chileno. Un esquema económico y social que no desconoce los conflictos de interés entre empresarios y trabajadores o entre productores y consumidores.

Al contrario, los sitúa en una lógica de diálogo en vez de una de confrontación. Se busca permanentemente la concertación entre los interlocutores sociales. El objetivo y el éxito de este modelo se mide en tres variables: el nivel de Bienestar social y cultural de la comunidad nacional entera, la Sustentabilidad del crecimiento económico y el nivel de crecimiento del PIB. Las tres variables, no una sola. Este punto implica una diferencia esencial con el modelo actual.

• Este nuevo enfoque o modelo de desarrollo de Chile, permitirá y le dará sentido a un gran Acuerdo Nacional Económico y Social, en el que los sectores público y privado y las organizaciones sociales nacionales puedan discutir y consensuar una Estrategia Nacional de Desarrollo. Es decir, definir hacia dónde va Chile desde el punto de vista económico y social de cara a la Revolución Industrial que ya está en marcha. Y cómo incitaremos a los actores económicos a poner en movimiento todos nuestros recursos en consonancia con dicha Estrategia. Con el modelo actual ni el Mercado ni el Estado han definido algún rumbo a nuestra economía nacional. Como no sea el que las grandes empresas y las empresas multinacionales definen para sí mismas. El interés de Chile es otro. También es ésta una diferencia importante con el modelo actual. Para éste el Estado es un mero espectador respecto de la cantidad, grado de elaboración y otros aspectos de las exportaciones de Cobre, por ejemplo. ¿Cuánto invierten en Chile, en el importante rubro Investigación y Desarrollo, las Empresas Multinacionales que dominan la producción y exportaciones del Cobre? Muy poco, casi nada. ¿Es idéntico el interés de esas Empresas Multinacionales y el de Chile?

4. Para que se avance en perfeccionar nuestra Democracia política y también nuestra Democracia económica debieran institucionalizarse:

• Plebiscitos vinculantes a nivel local, regional y nacional que le den cauce a una Democracia más participativa.

• Un Diálogo social permanente entre Organizaciones Sindicales, Empresariales, de Consumidores y otras. Organizaciones de nivel nacional. Al estilo de los Comités Económico Sociales existentes en los países de la Unión Europea. Los cuales emiten Recomendaciones y son consultados por Gobiernos y Parlamentos sobre temas relevantes en materia Económica y Social. Sus resoluciones, sin ser vinculantes para quienes los consultan, son muy valoradas. Esta Propuesta novedosa le da sustancia al carácter consensual y social del Estado propuesto.

5. En temas referidos a nuestra realidad regional, que también afectan a otras Regiones: La importancia de estos dos temas han sido ignorados o tratados a la ligera, por todos los gobiernos democráticos. Es también una mirada ajena al modelo actual.

• Debiera darse un rango constitucional a un Estatuto para el Mundo Rural donde la pequeña propiedad redefinida en función de la realidad actual, la economía artesanal rural y el turismo rural debieran jugar un rol protagónico. El Desarrollo Rural Integral debiera constituirse en un nuevo paradigma para el mundo rural.

• Igualmente debiera establecerse un Estatuto al trabajo temporero en el sector rural.



(Pedro Sepúlveda Alarcón, sociólogo)