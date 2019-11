Crónica 19-11-2019

Paraíso: Salir adelante en Cauquenes con un perfume especial para cada época del año

En un recorrido por Cauquenes, mientras estaba de visita compartiendo fiestas patrias con familiares, notó que no había perfumerías y quiso probar suerte con un negocio de este tipo, lanzando productos novedosos y acordes a cada época del año. A poco andar, y con el trabajo conjunto con el Centro de Negocios Sercotec, Satélite Cauquenes, que opera la Universidad Santo Tomás, ya estaba embarcado en la venta de exclusivos productos que iban de la mano de cada época del año y los resultados empezaban a dar buenos frutos.



Es la historia de Rodolfo Pacheco, propietario de Perfumería Paraíso, quien a pesar de ser de Santiago, ya se reconoce con alma cauquenina y haber llegado “para ser un aporte a la ciudad y compartir con los clientes algo más que la venta de un producto, sino que también aportar en sus vidas un factos importante de elegancia a la hora de regalar algo especial a ese ser querido y también que el cliente se sienta especial cuando compra ese perfume que también puede ser para uno mismo”.

Pero los productos de Perfumería Paraíso, ubicado en calle Victoria 707 de Cauquenes son especiales, no sólo por sus marcas, sino que tienen la característica de que la variedad de las fragancias va de la mano de cada época del año, un perfume para cada estación del año y acorde a la época que se vive. Lo que también ha sido un plus y entregado buenos dividendos.



MOMENTOS DIFÍCILES

Este negocio que marchaba viento en popa ha vivido por estos días momentos complejos. Hace pocas semanas, el empresario realizó una compra importante a proveedores de la Región Metropolitana para surtir la perfumería, considerando además diversos encargos de clientes. “Lamentablemente el estallido social, a muchos negocios como el mío le afectó el despacho de los productos. Las entregas se retrasaron y no pudimos cumplir con varios pedidos debido a la contingencia que todos ya sabemos y esto me trajo serios problemas para poder cubrir la inversión que hice con un esfuerzo muy importante”.



EL ROL DEL CENTRO DE NEGOCIOS



El relato de Rodolfo señala que “fue aquí donde el Centro de Negocios ha jugado un rol clave, ya que me acerqué a exponer mi caso y los asesores se involucraron conmigo y realizaron diversas gestiones ante el BancoEstado para buscar una salida. Todo salió bien y hoy tengo un respiro y puedo nuevamente programar mis ventas y acomodar los meses venideros con mayor tranquilidad. Fueron días muy complejos pero me sentí muy apoyado y estas cosas se agradecen en el alma”.

Ya antes, cuando recién inició su perfumería, cuenta que “la asesoría del Centro de Negocios se tradujo en que pudiera obtener subsidios para comprar algunos elementos y mejorar la parte operativa del negocio y poder participar en seminarios y charlas de emprendimiento y marketing digital”, lo que le ha permitido ir mejorando cada vez este mercado pionero en Cauquenes.