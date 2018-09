Opinión 28-09-2018

Paralelo entre las religiones y la espiritualidad

Siendo la mayoría de los países de América creyentes de las diferentes iglesias cristianas, existe una confusión que, al utilizar ambos términos, piensan que significan o mismo.

Las religiones expresan su fe bajo la expresión de los ritos, oraciones, signos y celebraciones, que son parte del resultado de su relación particular con Dios.

Lo espiritual es más profundo y más amplio que lo religioso. Está relacionado con la plenitud, trascendencia, conexión, alegría y paz y que no se deriva en una religión o secta organizada

Partiendo de esta premisa, ambas expresiones no son conceptos excluyentes y por lo tanto pueden superponerse completamente o coexistir separadamente.

La religión no es una sola, sino cientos y la espiritualidad es una.

Las religiones son para aquellos que siguen rituales y formalidades y la espiritualidad es para aquellos que quieren alcanzar la ascensión espiritual, crecimiento personal y social sin dogmas.

Las religiones son para aquellos que necesitan un guía de dice lo que tienen que hacer y la espiritualidad es para aquellos que en bondad siguen su voz interior.

Las religiones tienen un conjunto de rituales y dogmas incuestionables para sus prosélitos mientras que la espiritualidad invita a reflexionar y razonarlo todo para decidir las acciones, asumiendo sus consecuencias.

Las religiones hablan de pecado, culpas y castigos, la espiritualidad te dices que puedes superar todo tipo de tribulaciones en base a la búsqueda de la verdad del error, superando así los momentos difíciles.

Las religiones, te reprime, te oculta las verdades fundamentales sobre los destinos del ser humano y la espiritualidad te invita a buscar la trascendencia del ser, te hace verdad y actor de los grandes momentos de la humanidad sin temores.

Las religiones subyugan, te inculpa culpas personales sobre actos o decisiones que tomes que vaya en contra de sus preceptos, la espiritualidad te alimenta tu paz interior en base a las verdades que vas descubriendo por tu razonamiento y reflexión.

Las religiones tienen estructuras de poder terrenales y temporales que te hacen creer de origen divino para conservar poder y usufructo sobre las sociedades y la espiritualidad no posee estructuras ni organismos, sino líderes espirituales que sólo han influenciado en la búsqueda de la paz entre las personas, los pueblos y países del mundo, poniendo su sello indeleble de honestidad, incorruptibilidad y de sabiduría.

Las religiones no investigan, no indagan, no cuestionan, la espiritualidad lo cuestiona todo.

Las religiones dividen, produce exclusiones, provocan guerras, la espiritualidad sólo une con sus valores humanistas.

Las religiones, te busca para que tú creas lo que ellos predican, la espiritualidad la buscas tú mismo como respuesta a tu calidad de ser humano.

Las religiones siguen los preceptos de sus libros sagrados, la espiritualidad busca lo sagrado en todos los libros.

Las religiones creen en la vida eterna, la espiritualidad te hace consciente de ella.

Las religiones se ocupan de tu hacer y la espiritualidad se ocupa de tu ser.

Las religiones te dan promesas para después de la muerte y la espiritualidad te da la iluminación para encontrar a Dios en tu interior en esta vida y lograr la paz en todo y con todos.

Las religiones son arrogantes al auto proclamarse cada una como única y la verdadera religión en una absurda competencia con las demás que, ha veces se ha manifestado en cruentas guerras religiosas o de imposición de la fe que ellas pregonan, mientras que la espiritualidad se basa en la humildad y paz interior del espíritu que buscan respuestas y verdades.

Deseo terminar con lo escrito por Pablo en su epístola a los fieles de Corinto: “La escritura dice, el primer hombre fue hecho animado con vida, pero EL OTRO ADÁN, que viene después, es un SER ESPIRITUAL que da vida” (1 Corintos, 15, 45).







Carlos Cabezas Gálvez

escritor y ensayista