Opinión 03-01-2021

PARÁBOLA

Lo vieron pasar

ausente lejano

transido en mal.



No vio Magdalenas

que ríen de noche

queriendo en el día

purgar su condena.



No escuchó a Marías

las mujeres madres

que por sus hijos

ofrendan la vida.



Con buenos José

ya no puede hablar,

ni ir al pesebre

que lo vio nacer

por qué niño pobre

ya no poder ser.



Coligado al trono

donde el oro firma

el poder y el odio

fundido en hogueras

que obligan creer

imponiendo al pobre

que es malo pensar.



Tus divinos sueños

en manos cristianas

lloran en la cruz,

por siempre expropiado

Buen Hombre

Jesús.



(Oscar Mellado Norambuena)