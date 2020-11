Social 11-11-2020

Pareja en situación de calle usuaria del Plan Invierno en Linares contrae matrimonio en una emotiva ceremonia



La pareja se conoció en uno de los albergues del Plan de Invierno. Su relación fue apoyada por los profesionales del programa, recibiendo orientación en la superación de sus problemas y promoviendo en todo momento la reinserción social de ambos



Mientras todo se desarrolla en el contexto de la pandemia por el Coronavirus, en el Albergue de Linares se tejió una esperanzadora historia de amor, protagonizada por dos usuarios que se conocieron en el dispositivo dispuesto por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y administrado por la Gobernación de Linares.

Se trata de Marianela del Carmen Astudillo y Mario Rivas, quienes en una emotiva ceremonia civil y posteriormente religiosa, se casaron, enlace que fue ambientado por miembros del albergue, quienes muy motivados participaron de esta instancia que deja en evidencia que con amor, se puede salir adelante.

Con la presencia de la Gobernadora de Linares, María Claudia Jorquera como testigo y del Seremi de Desarrollo Social y Familia, Felipe Valdovinos, como invitado especial, Marianela del Carmen y Mario dieron el sí, comenzando para ellos una nueva etapa en sus vidas.

“Estoy muy feliz, contenta, no esperaba esto tan lindo”, comentó emocionada la protagonista de esta linda historia. Añadió que “había perdido el autoestima y la fe. Ésta es una vida nueva que empecé de cero con mi marido”.

En tanto, el ahora esposo, señaló “ésta es una vida nueva para mí porque en realidad siendo una persona que andaba en la calle, drogado, alcoholizado, Dios me dio la fuerza y la voluntad. Por segunda vez que hago este cambio de vida”. Además agradeció todo el apoyo que les han brindado, sobre todo al equipo del albergue. “(Esto) es para que le sirva a mucha gente como yo, que sí se puede poner fuerza de voluntad y en realidad se puede. Bonita compañera me encontré porque también estuvo en el albergue ella y estoy muy emocionado porque no me esperaba esto… de tomarle el sentido a la vida”, dijo Mario.