Opinión 07-03-2020

Paridad de género





Como senadores tenemos que votar a conciencia. No por órdenes de partidos o coaliciones, sino por la gente que representamos. Por eso, desde el corazón sentí que teníamos que colocar a la mujer en el lugar que se merece, no solo aquí en el Senado o en el Congreso, sino en la cotidianidad de nuestro país y de nuestra región.

La paridad de género no es una lucha de las coaliciones políticas, de la izquierda o la derecha, es una lucha transversal de las mujeres por un Chile más justo, donde todos tengamos las mismas oportunidades.

Justamente, día a día veo como las dirigentes son las que están involucradas en los cambios para hacer mejores barrios, mejores ciudades y una mejor región. Veo como las mujeres tienen esa vocación de trabajar en comunidad, de trabajar por su sector forjando una identidad y una cercanía que pocos hombres pueden lograr.

Por ese motivo y como lo dije en mi votación en el congreso “Yo siento un tremendo orgullo por una mujer, por una mujer que primero que nada era muy pobre. Segundo, analfabeta. Tercero, trabajó toda su vida, toda su vida de costurera para darnos la mínima educación que una persona puede tener. Por esa mujer que hoy día está en el cielo que es mi madre, yo voto a favor, presidente, este proyecto que es tan importante”.

Sé que las ideas y los proyectos son perfectibles, pero siempre hay que partir por algo. Esto era un tema que no podía esperar más, por respeto al género femenino, para que tengamos caras nuevas en la política, tal como lo anuncié cuando llegué al congreso, evitando las reelecciones eternas de “los mismos de siempre”.

En esta histórica votación, en el senado, se lograron los tres quintos que se requerían para aprobar la moción de paridad de género, instaurándola como una norma complementaria si se aprueba el proceso constituyente de abril.

Hoy mi llamado es que las mujeres tomen más fuerza que nunca y “tomen las riendas del país”.





(Juan Castro, Senador de la República por la Región del Maule)