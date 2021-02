Política 19-02-2021

Paris asegura que mayores de 18 años comenzarán a ser vacunados desde abril





El ministro de Salud, Enrique Paris, fue cuestionado este jueves sobre el proceso de vacunación en contra del covid-19 que se lleva a cabo en Chile, especialmente por la situación de personas con comorbilidad.

Durante el punto de prensa por la llegada de poco más de 160 mil dosis de la vacuna de Pfizer/BionTech, Paris indicó que los pacientes con comorbilidad están contemplados para ser vacunados a partir del 8 de marzo, mientras que toda la población -entre 18 a 60 años- serán inoculados desde abril.



“A partir del primero de abril ya se vacunan todas las personas entre 18 y 60 años o más, entonces no nos apuremos y actuemos con calma. La producción de vacunas en el mundo es finita (…) privilegiemos a los adultos mayores”, comentó Paris.

En la misma línea, el ministro indicó que no pueden priorizar a todos los que piden entrar en esa categoría, haciendo un llamado a respetar el calendario de vacunación del Ministerio de Salud.

“Si todos empiezan a pedir, o sentir que son prioritarios no vamos a poder darle respuesta a todos ellos”, comentó.

La llegada de estas dosis de Pfizer/BionTech se suma a las casi 3,8 millones de dosis de la vacuna desarrollada por Sinovac, que ha permitido iniciar el proceso de inoculación en febrero y que proyecto llegar a los más de 10 millones de personas vacunadas en los próximos 3 meses.