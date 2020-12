Nacional 16-12-2020

Paris coincide con Mañalich y dice que antes del 30 de junio "no vamos a tener vacunada al 80% de la población"



El ministro de Salud, Enrique Paris, abordó este lunes los dichos del ex titular de la cartera Jaime Mañalich sobre los plazos en los que Chile logrará vacunar a su población, reconociendo que antes del 30 junio no estará vacunada el 30% de la población. Anoche, Mañalich señaló en el programa Estadio Nacional de TVN -y que hoy reiteró en EmolTV- que "nosotros no tenemos posibilidad de vacunar una proporción significativa de la población como para que cuando empiece el próximo otoño", añadiendo que "con mucha suerte, si se cumplen los contratos, estamos hablando de junio. Con mucha, mucha suerte".



Ante esto, Paris comentó que "con respecto a las vacunas yo coincido con el ex ministro Mañalich, en el sentido de que lo que nosotros hemos dicho es que vamos a comenzar a vacunar en el primer trimestre del año 2021 (...) se requiere para cubrir a la población total de Chile vacunar por lo menos al 80% de la población con una vacuna que tenga una efectividad sobre el 90%". Y agregó que "nosotros sabemos que por diferentes razones, tanto de producción como de logística y distribución que antes del 30 de junio no vamos a tener vacunada al 80% de la población con una vacuna efectiva y que combata este virus (...) en ese caso coincido". Sin embargo, Paris recalcó que "nosotros hemos adelantado y el Presidente de la República ha comunicado esta noticia, vamos a comenzar a vacunar en el primer trimestre del año 2021, considerando el esquema que nos ha entregado el Cavei con respecto a los grupos prioritarios, de riesgo y después los grupos de menos riesgo, eso avanza en forma muy significativa". "Chile ha sido reconocido como el país de Latinoamérica que va a tener a disposición de su población la mayor cantidad de vacunas, un 139% de población estaría cubierta con las vacunas que nosotros hemos negociado y hemos firmado contratos, por lo tanto, estamos muy seguros que vamos a lograr esa meta del 80%", remató.