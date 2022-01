Nacional 05-01-2022

Paris dice que el 80% de casos Ómicron viene de EE.UU. y llama a hacer turismo en Chile: "Para qué seguir yendo a Miami"

Durante la tarde de este martes, el ministro de Salud, Enrique Paris, se refirió al avance de la variante Ómicron del coronavirus en el país, llamando a los ciudadanos a preferir el turismo nacional como medida de autocuidado. "Tenemos el estudio hecho ya: el 80% de las Ómicron, que van a llegar a 700 casos probablemente hoy día, están viniendo de Estados Unidos y son viajeros. Entonces para qué seguir yendo a Miami o a esa zona donde hay alta circulación vial", manifestó al respecto el secretario de Estado, en entrevista con Meganoticias.

"Mejor hagan turismo en Chile. A diferencia de lo que dije el año pasado (de no vacacionar en el país) y que también me criticaron por eso, creo que hay que favorecer el turismo chileno", agregó al respecto. En ese sentido, manifestó que "desgraciadamente tenemos que mantener un control estricto en la fronteras, hoy me llamaba una persona muy enojada porque se estaba demorando más de 30 minutos en la cola de la PCR, pero bueno, tenemos que hacer la PCR de entrada, la gente tiene que hacer la cuarentena una vez que está esperando la PCR" . Por otra parte, la autoridad también fue consultada por la presencia de flurona, nombre que lleva la doble infección entre covid-19 e influenza ya detectada en algunos países. "Esa mezcla que es virus de influenza más coronavirus todavía no ha sido detectada en Chile", sostuvo, añadiendo que "en el hemisferio norte, porque están en invierno, está circulando la influenza y hay reportes de que algunos pacientes están presentando ambos virus a la vez, una cohabitación viral, lo cual es raro (...). Nosotros estamos en verano, aquí no está circulando influenza en cantidades importantísimas como ocurre en el invierno".